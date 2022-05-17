الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يسدل الستار الأسبوع المقبل على الموسم الكروي في أوروبا، وعرفت أسماء 22 فريقا أوروبيا تأهلت لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحسم كل من بايرن ميونخ (ألمانيا) وباريس سان جيرمان (فرنسا) وريال مدريد (إسبانيا) وأياكس (هولندا) وبورتو (البرتغال) وسالزبورغ (النمسا) وسلتيك (أسكتلندا) وكلوب بروج (بلجيكا) ألقاب البطولات المحلية.

وإضافة إلى هذه الفرق المتأهلة، صعد كل من: