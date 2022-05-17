الجولة الأخيرة تحسم اللقب.. بدلاء ليفربول يقلبون الطاولة على ساوثهامبتون ليستمر الصراع مع سيتي

حول ليفربول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه ساوثهامبتون، ليبقي صراعه الشرس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائما حتى الجولة الأخيرة من البريميرليغ.

وبفوزه على ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء، رفع الريدز رصيده إلى 89 نقطة وقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة، على أمل خسارة سيتي في مباراته الأخيرة بملعب الاتحاد أمام أستون فيلا وفوز ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة التي ستقام جميع مبارياتها في موعد واحد الأحد القادم.

ويحتاج ليفربول للتتويج بالبريميرليغ الفوز في الجولة الأخيرة على وولفرهامبتون مع خسارة أو تعادل مانشستر سيتي، في حين يكفي سيتي الفوز بأي نتيجة على أستون فيلا ليتوج باللقب.

صافرة النهاية….ليفربول يتخطّى ساوثهامبتون 2-1 شاهد فرحة لاعبي وجماهير الريدز بالمحافظة على آمالهم في المنافسة على لقب البريميرليغ#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #ساوثهامتون_ليفربول pic.twitter.com/icz60EV15T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2022

وعلى ملعب سانت ماري استغل ساوثهامبتون اللعب على ملعبه وبين جماهيره، وإشراك يورغن كلوب مدرب ليفربول تشكيلة معظمها من اللاعبين البدلاء، وبادر بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق ناتان ريدموند.

لكن ليفربول سرعان ما استعاد توازنه، وبعد سلسلة من الهجمات أدرك التعادل في الدقيقة 27 عن طريق تاكومي مينامينو.

ونجح جويل ماتيب في حسم النتيجة للريدز بتسجيله الهدف الثاني بضربة رأس بارعة من ركلة ركنية سددها كوستاس تسيميكاس في الدقيقة 67، لينهي مغامرة ساوثهامبتون الطامح في اقتناص النقاط من الريدز، ويتوقف رصيده عند 40 نقطة في المركز الـ15.

وأراح كلوب 9 لاعبين من التشكيلة الأساسية التي فازت على تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي، وبدا أن ذلك قد يكلفه اللقب بعد تأخره بهدف، لكن البدلاء أثبتوا وجودهم بفوز ثمين.

ويهدف كلوب لإراحة لاعبيه الأساسيين استعدادا لمواجهة ليفربول المرتقبة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو/ أيار الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.