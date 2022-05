إذا مرت الكرة فلن يمر صاحبها.. شاهد أكثر لاعبي كرة القدم عنفا

تحتفظ ذاكرة عشاق كرة القدم بأهداف مميزة ولقطات فنية مبهرة يتناقلها الجميع جيلا بعد جيل، غير أن بعض اللاعبين سجلوا بصمتهم في تاريخ اللعبة بلقطات أخرى بعيدة عن الأهداف والمراوغات.

ونشرت صحيفة "كولغادوس بور فوتبول (colgadosporelfutbol) الإسبانية، قائمة تضم مجموعة اللاعبين الذين يمارسون سلوكا داخل الملعب يؤكد صحة عبارة "كرة القدم رياضة نبيلة يمارسها المشاغبون".

تألق هذا اللاعب الإيطالي فترة التسعينيات، ولعب في فريق تورينو من بين أندية أخرى، وخلال مشواره الذي استمر 16 عاما تعرض لعقوبات حرمته من المشاركة في 50 مباراة.

واشتهر برونو بكراته العرضية المميزة، ولكن قبل كل شيء عُرف بمهاجمة زملائه بالكوع والضرب على الوجه.

وتحجج برونو كل مرة بنفس التعلة المتمثلة في تعرضه للاستفزاز من خصومه.

Rangers V Hearts

14th of September 1996

Scottish Premier Division

Ibrox Stadium

On this day in 1996, a mad day at Ibrox occurred as Hearts lose the plot… The game started off with Pasquale Bruno’s repetitive knocks on Laudrup which cost him an early yellow. (1/8) pic.twitter.com/fKt30iDqEr

