مباراة مثالية وتضحية بالحياة.. غوارديولا متحمس لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن فريقه مستعد "للتضحية بحياته" في آخر مباراة بالموسم أمام أستون فيلا، للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام جماهيره.

وتعادل مانشستر سيتي 2-2 خارج ملعبه مع وست هام يونايتد في الجولة قبل الأخيرة أمس الأحد ليتفوق بـ4 نقاط على ليفربول الذي يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة إذا فاز في زيارته إلى ساوثهامبتون غدا الثلاثاء.

وسيستضيف فريق غوارديولا أستون فيلا، فيما يلعب ليفربول على أرضه أمام ولفرهامبتون واندرارز في اليوم الأخير بالمسابقة.

🔵 نقطة ثمينة من ملعب صعب وأمام خصم عنيد! 👊 📹 أبرز اللحظات من تعادلنا المثير مع الهامرز! 💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/mdcknp9MDr — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 15, 2022

وقال المدرب الإسباني "نفدت التذاكر في ملعبنا من أجل الأسبوع المقبل، وسنضحي بحياتنا وكذلك ستفعل الجماهير، نحظى بفرصة وسط جماهيرنا، والفوز بمباراة واحدة سيجعلنا أبطالا وأتطلع إلى ذلك".

ويمكن أن يتوج مانشستر سيتي باللقب غدا الثلاثاء إذا خسر ليفربول، لكن غوارديولا أكد أنه يركز مع فريقه فقط، مضيفا "سواء فازوا أو خسروا يتوقف الأمر علينا، ويجب أن نلعب أكثر مباراة مثالية ممكنة، في المنافسة مع ليفربول لا يمكن حسم اللقب قبل 4 جولات، بل يجب أن تقاتل حتى النهاية، الامتياز الأكبر هو اللعب على أرضنا والتحكم بمصيرنا".

من جانب آخر، قدم جاك غريليش الدعم لزميله رياض محرز الذي أهدر ركلة جزاء متأخرة أمام وست هام، وقال غريليش "لا يمكن أن يلومه أحد على الإطلاق، يتمتع رياض بشخصية قوية، وسيرفع رأسه ليستعد للعب الأسبوع المقبل".

وأهدر محرز أول ركلة جزاء له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، وحرم فريقه من تسجيل الهدف الثالث بمرمى وست هام قبل دقائق من نهاية المباراة.