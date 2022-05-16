قرر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي "تقريبا" ما إذا كان سيبقى في باريس سان جيرمان أو سيغادر نهاية الموسم الحالي، وحدد موعدا لإعلان قراره المنتظر من عشاق كرة القدم.

وتوجهت الأنظار أمس الأحد إلى العاصمة باريس بمناسبة حفل توزيع جوائز أفضل اللاعبين في فرنسا، والذي شهد تتويج مبابي بلقب أفضل لاعب الموسم الحالي بدوري كرة القدم.

وعقب استلامه الجائزة، أجاب المهاجم الشاب عن سؤال عما إذا كان قد اتخذ قراره بشأن مستقبله، وقال "نعم، نعم تقريبا".

وأضاف اللاعب الفرنسي الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل بأن التشويق لمعرفة ما إذا كان سيبقى أم ​​سيغادر "انتهى تقريبا".

وعقب نهاية الحفل، تطرق مبابي مجددا للسؤال الذي يشغل الجميع، وقال إنه سيعلن عن قراره بشأن مستقبله قبل الانضمام إلى تجمع المنتخب الفرنسي 28 مايو/أيار الحالي.

وحقق مبابي لقب الأفضل في الدوري بعد مساهمته في تتويج سان جيرمان بلقب المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، وأفضل هداف بـ 25 هدفا وأفضل ممرر بـ 17 تمريرة حاسمة.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد منذ الموسم الماضي، حين قدم النادي الملكي عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب رفض من إدارة سان جيرمان التي تسعى لتمديد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.