كرة قدم

في 176 ثانية.. يوم سجل ساديو ماني أسرع هاتريك في تاريخ البريميرليغ

Britain Football Soccer - Southampton v Manchester City - Barclays Premier League - St Mary's Stadium - 1/5/16 Sadio Mane celebrates after scoring the the fourth goal for Southampton and completing his hat trick Reuters / Dylan Martinez Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
ساديو ماني يحتفل بعد تسجيله هدفا بقميص ساوثامبتون بمرمى مانشستر سيتي في 2016 (رويترز)
16/5/2022-|آخر تحديث: 16/5/202208:10 PM (مكة المكرمة)

استعرض نادي ساوثامبتون أسرع ثلاثية (هاتريك) سجلها لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان أحرزها النجم السنغالي ساديو ماني في مثل هذا اليوم (16 مايو/أيار) عندما كان لاعبا في صفوف الفريق عام 2015.

والطريف أن هذا الاستعراض يأتي قبل يوم واحد من عودة ماني إلى ملعب ساوثامبتون لكن في موقع قائد لهجوم منافسه ليفربول في مواجهة مرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، حيث سيسعى الريدز للفوز لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة على أمل خسارة سيتي في مباراته الأخيرة في البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لساوثامبتون على موقع تويتر، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للأهداف الثلاثة التي سجلها ماني في دقيقتين و56 ثانية.

وكتب ساوثامبتون على الفيديو "ماني يحرز أسرع ثلاثية على الإطلاق، في مثل هذا اليوم من عام 2015 سجل ساديو أسرع هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفوز 6-1 على أستون فيلا".

ولعب ماني نحو موسمين مع ساوثامبتون قبل انتقاله إلى نادي ليفربول في صيف عام 2016، بعد عام من قدوم المدرب الألماني يورغن كلوب لقيادة الريدز.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند