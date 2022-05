استعرض نادي ساوثامبتون أسرع ثلاثية (هاتريك) سجلها لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان أحرزها النجم السنغالي ساديو ماني في مثل هذا اليوم (16 مايو/أيار) عندما كان لاعبا في صفوف الفريق عام 2015.

والطريف أن هذا الاستعراض يأتي قبل يوم واحد من عودة ماني إلى ملعب ساوثامبتون لكن في موقع قائد لهجوم منافسه ليفربول في مواجهة مرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، حيث سيسعى الريدز للفوز لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة على أمل خسارة سيتي في مباراته الأخيرة في البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لساوثامبتون على موقع تويتر، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للأهداف الثلاثة التي سجلها ماني في دقيقتين و56 ثانية.

2️⃣ minutes 5️⃣6️⃣ seconds 🤯

Sadio Mané netted the fastest ever #PL hat-trick #OnThisDay in 2015: pic.twitter.com/vgFoqVHT3M

— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 16, 2022