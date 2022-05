صورة "مروعة" و"فيلم رعب".. لاعب قادش يشكو من هازارد

شارك كارلوس أكابو مدافع نادي قادش صورة لقدمه التي تعرضت للإصابة بعد تدخل من مهاجم ريال مدريد إيدين هازارد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد.

وتعادل النادي الملكي مع مضيفه قادش 1-1 في مباراة أمس، وقبل نحو ربع ساعة من نهايتها خرج المدافع أكابو متأثر بإصابته بعد تدخل قوي من المهاجم البلجيكي.

ونشر أكابو عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر صورة تظهر تعرض قدمه لإصابة قوية، وأرفقها بتعليق يتضمن رمزَيْ البطاقة الصفراء ووجه تعبيري مستنكر، في إشارة منه إلى استغرابه من حصول هازارد على البطاقة الصفراء فقط إثر تدخله العنيف.

وشارك أكابو صورة أخرى تظهر صورة أشعة لقدمه، مشيرا إلى تعرض عظم إصبعين للكسر، وقال إنه سيعمل من أجل التعافي من إصابته سريعا.

وتفاعل مغردون مع إصابة أكابو، مشيرين إلى أن تدخل هازارد عنيف وكان يستحق أكثر من البطاقة الصفراء التي أشهرها حكم المباراة ماتيو لاهوز.

وعلق أحدهم على صورة لاعب قادش "هذا شيء مروع تراه في فيلم رعب"، فيما كتب آخر "تلك الإصابة من هازارد لأكابو ولم يتعرض لعقوبة كبيرة، بما أنه لاعب ناد متواضع فلن يكون للأمر أي تأثير".

