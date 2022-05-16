صورة "مروعة" و"فيلم رعب".. لاعب قادش يشكو من هازارد
شارك كارلوس أكابو مدافع نادي قادش صورة لقدمه التي تعرضت للإصابة بعد تدخل من مهاجم ريال مدريد إيدين هازارد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد.
وتعادل النادي الملكي مع مضيفه قادش 1-1 في مباراة أمس، وقبل نحو ربع ساعة من نهايتها خرج المدافع أكابو متأثر بإصابته بعد تدخل قوي من المهاجم البلجيكي.
ملخص تعادل "قادش" و "ريال مدريد" 📺#CadizRealMadrid 1-1 pic.twitter.com/jvklzalFOs
— LaLiga (@LaLigaArab) May 15, 2022
ونشر أكابو عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر صورة تظهر تعرض قدمه لإصابة قوية، وأرفقها بتعليق يتضمن رمزَيْ البطاقة الصفراء ووجه تعبيري مستنكر، في إشارة منه إلى استغرابه من حصول هازارد على البطاقة الصفراء فقط إثر تدخله العنيف.
— Carlos Akapo (@carlosakapo) May 15, 2022
وشارك أكابو صورة أخرى تظهر صورة أشعة لقدمه، مشيرا إلى تعرض عظم إصبعين للكسر، وقال إنه سيعمل من أجل التعافي من إصابته سريعا.
Gracias a la gente que se ha preocupado, tengo el 2o y 3er meta roto. Ahora toca recuperase y morir el finde que viene 😶🤕👍🏾💪🏾 pic.twitter.com/PNjasg0OjI
— Carlos Akapo (@carlosakapo) May 15, 2022
وتفاعل مغردون مع إصابة أكابو، مشيرين إلى أن تدخل هازارد عنيف وكان يستحق أكثر من البطاقة الصفراء التي أشهرها حكم المباراة ماتيو لاهوز.
وعلق أحدهم على صورة لاعب قادش "هذا شيء مروع تراه في فيلم رعب"، فيما كتب آخر "تلك الإصابة من هازارد لأكابو ولم يتعرض لعقوبة كبيرة، بما أنه لاعب ناد متواضع فلن يكون للأمر أي تأثير".
Hazard did really kill his foot💀 https://t.co/GaKyiBrb3j
— Kasper🇩🇰🐢 (@federico_fan) May 15, 2022
This is horrific something you see in a horror film https://t.co/CaqCo3R5iC
— Az (@Az_Capone1) May 15, 2022
Ese entradón, esa lesión se la hace Akapo a Hazard y es poca la que le cae pero como es el jugador de un club humilde no tendrá repercusión https://t.co/lbeivNLrDn
— Alvaro Illesca (@Alvaro_Illesca) May 16, 2022
Yo más que por la herida, me preocuparía por esa necrosis en el dedo gordo del pie. https://t.co/BatfADGrH1
— Samu Guerra (@ElSamuGuerra) May 15, 2022