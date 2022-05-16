قال يورغن كلوب مدرب ليفربول -اليوم الاثنين- إن فريقه لا يزال يقيّم جاهزية محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قبل اللعب في ضيافة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، حيث سيحاول أن يقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة على أمل خسارة سيتي في مباراته الأخيرة.

وخرج المهاجم صلاح والمدافع فان دايك خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام تشلسي، وقبل أن يفوز ليفربول بركلات الترجيح ويحرز لقبه الثاني هذا الموسم.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "التقييم لم ينته بعد لأننا لعبنا 120 دقيقة فقط قبل يومين.. لدينا كثير من القرارات".

وأضاف "تلك الدقائق الـ30 الإضافية أحدثت فارقا كبيرا.. سيتعين علينا إجراء تغييرات، لا أعرف كم عددها".

هدف خرافي بمهارات فردية استثنائية من @MoSalah 👑❤️ لنستمتع سويًا بهدف على طريقة رجل الريدز الأول أمام منافس الغد عام 2019 🔥#ساوثهامبتون_ليفربولpic.twitter.com/kTda3mzCiB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 16, 2022

وأضاف كلوب أن لاعب الوسط المدافع فابينيو، الذي غاب عن الفوز على تشلسي بسبب إصابة في الركبة، سيظل مبتعدا أمام ساوثامبتون، وأوضح أن "تعافيه يسير على ما يرام لكنه لن يشارك غدا".

ويتأخر ليفربول عن سيتي حامل اللقب بـ4 نقاط قبل مباراتين على النهاية، لكن كلوب قال إنه لا يتوقع أن يهدر فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي تعادل 2-2 مع ويستهام يوم الأحد، مزيدا من النقاط عندما يستضيف أستون فيلا الأسبوع المقبل.

صلاح، ماني والآخرين! 😍 5⃣ من أفضل أهدافنا على ملعب سانت ماري 🏟️⚽️#ساوثهامبتون_ليفربولpic.twitter.com/u4vAERZtgF — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 16, 2022

وقال كلوب "هناك فرصة (للفوز بالدوري) لكن هل هناك فرصة كبيرة؟ لا أعرف آخر مرة خسر فيها سيتي النقاط في مباراتين متتاليتين".

وأضاف المدرب الألماني "يلعب أستون فيلا في منتصف الأسبوع أيضا (على أرضه أمام بيرنلي) وهو أمر لم يعتده، لذلك لا أتوقع أن يهدر (سيتي) النقاط هناك، لكن هذا ليس له أي تأثير على لعبتنا غدا. في عالم مثالي، نذهب إلى الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة".

صلاح وفيرمينو > ماجد وياسين 😁 هذا الثنائي تألق بشكل واضح خلال مباراتنا أمام ساوثهامبتون في عام 2018 📆#ساوثهامبتون_ليفربولpic.twitter.com/FVph1RXlPt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 16, 2022

هازنهوتل: ليفربول أفضل فريق في العالم

ويحتل ساوثامبتون المركز 15 برصيد 40 نقطة بعد أن حقق فوزا واحدا في 10 مباريات، ليبتعد عن النصف الأعلى من الجدول.

وفاز فريق المدرب رالف هازنهوتل على أرضه على ليفربول الموسم الماضي، وقال المدرب النمساوي إنه سيتطلع إلى تكرار النتيجة وترك بصمة في سباق اللقب هذا الموسم.

وقال هازنهوتل "إنه لأمر رائع أن يكون للدوري الممتاز مثل هذا السباق المتقارب على اللقب، الجميع متحمسون بسبب هذه المعركة ونحن الآن جزء من هذه المبارزة. الأمر متروك لنا الآن لإظهار قدرتنا على المنافسة أمام فريق كبير".

وأضاف "لم أفز كثيرا على يورغن، لذا كانت تلك لحظة خاصة لي؛ لدينا طريقة مماثلة للعب كرة القدم واحترام كبير لبعضنا بعضا".

وتابع هازنهوتل "نحن نواجه أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي، ما دام يورغن يعتقد أنه لا تزال لديه فرصة للفوز بالدوري فسوف يسعى لتحقيقها بكل ما لديه".