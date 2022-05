هناك العديد من العوامل التي ربطت ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالعودة إلى برشلونة، آخرها تجاهله بتشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي أُعلنت أمس الأحد.

وأعلن والد ميسي أنه "يأمل" أن يعود ابنه إلى برشلونة "في يوم من الأيام"، بعد 9 أشهر فقط من رحيله عن الفريق الكتالوني للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية إن ميسي لم يحقق النجاح المتوقع منذ انضمامه لسان جيرمان في صفقة انتقال مجاني مثيرة الصيف الماضي، بعد عدم تمكن برشلونة من توقيع عقد جديد معه بسبب قواعد رابطة الدوري الإسباني والأزمة المالية للنادي، إذ سجل 11 هدفًا و13 تمريرة حاسمة فقط مع النادي الفرنسي، وهي أرقام باهتة مقارنة بتلك التي كان يسجلها مع برشلونة.

كما واجه ميسي انتقادات جماهيرية وصيحات استهجان في أعقاب الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مارس/آذار الماضي، وهو لم يعتد ذلك طوال مسيرته.

وكانت هناك تقارير أيضًا أن قائد الأرجنتين غير سعيد في باريس حيث كافحت عائلته للتكيف مع الحياة في العاصمة الفرنسية.

كل ذلك أثار تكهنات بأن ميسي قد لا يكمل عقده مع سان جيرمان، حيث يتبقى له موسم واحد، بالإضافة إلى خيار التمديد حتى عام 2024.

وردّ خورخي، والد ميسي ووكيل أعماله، خلال لقاء تلفزيوني، على سؤال عن ارتداء ابنه قميص برشلونة مرة أخرى ففتح الباب على مصراعيه بقوله "أتمنى (أن يحدث) يومًا ما".

