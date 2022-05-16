هناك العديد من العوامل التي ربطت ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالعودة إلى برشلونة، آخرها تجاهله بتشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي أُعلنت أمس الأحد.

وأعلن والد ميسي أنه "يأمل" أن يعود ابنه إلى برشلونة "في يوم من الأيام"، بعد 9 أشهر فقط من رحيله عن الفريق الكتالوني للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية إن ميسي لم يحقق النجاح المتوقع منذ انضمامه لسان جيرمان في صفقة انتقال مجاني مثيرة الصيف الماضي، بعد عدم تمكن برشلونة من توقيع عقد جديد معه بسبب قواعد رابطة الدوري الإسباني والأزمة المالية للنادي، إذ سجل 11 هدفًا و13 تمريرة حاسمة فقط مع النادي الفرنسي، وهي أرقام باهتة مقارنة بتلك التي كان يسجلها مع برشلونة.

كما واجه ميسي انتقادات جماهيرية وصيحات استهجان في أعقاب الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مارس/آذار الماضي، وهو لم يعتد ذلك طوال مسيرته.

وكانت هناك تقارير أيضًا أن قائد الأرجنتين غير سعيد في باريس حيث كافحت عائلته للتكيف مع الحياة في العاصمة الفرنسية.

كل ذلك أثار تكهنات بأن ميسي قد لا يكمل عقده مع سان جيرمان، حيث يتبقى له موسم واحد، بالإضافة إلى خيار التمديد حتى عام 2024.

وردّ خورخي، والد ميسي ووكيل أعماله، خلال لقاء تلفزيوني، على سؤال عن ارتداء ابنه قميص برشلونة مرة أخرى ففتح الباب على مصراعيه بقوله "أتمنى (أن يحدث) يومًا ما".

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد علق أيضا على احتمال عودة ميسي إلى برشلونة، ولكن بصفة ضيف لزيارة ملعب كامب نو بمناسبة تجديده.

وقال لابورتا في وقت سابق من هذا العام "تواصلي مع ميسي لم يعد سلسًا، لكني أرغب في أن يكون ليو هنا معنا أثناء افتتاح الملعب الجديد".

وأضاف "كامب نو سيكون منزله دائمًا. رحيله إلى باريس سان جيرمان؟ لقد فعلنا ما كان علينا القيام به، لم أتلقّ أي رسالة من ميسي أو وكلائه عن إمكانية العودة إلى برشلونة. بدءا من اليوم، لن نثير هذه القضية".

تجاهله في تشكيلة الموسم

وآخر فصول الإحباط التي أصابت ميسي في باريس عدم اختياره ضمن التشكيلة الأفضل بالدوري التي أعلنها الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين أمس الأحد، إلى جانب زميله في سان جيرمان البرازيلي نيمار.

ونشر الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين قائمة أفضل 11 لاعبا في موسم 2021-2022، التي شهدت حضور 4 لاعبين من حامل اللقب باريس سان جيرمان، يتقدمهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، في ظل غياب ميسي ونيمار عنها.

وضمّت القائمة من باريس سان جيرمان بجانب مبابي كلا من جانويلجي دوناروما في مركز حراسة المرمى، وفي الدفاع ماركينيوس ونونو مينديز.

ويعدّ هذا الموسم من أقل المواسم تألقا لميسي ونيمار منذ سنوات، فميسي لم يتأقلم بسرعة مع أجواء الدوري الفرنسي، أما البرازيلي فغاب فترات طويلة عن الموسم بسبب الإصابات ولم يقدم أداء كبيرا، وسجل الاثنان معا 18 هدفا (12 لنيمار و6 لميسي) أقل بـ8 أهداف من زميلهما في الفريق وهداف الدوري مبابي (26 هدفا).

وفاز مبابي في حفل الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليحافظ عليها للمرة الثالثة على التوالي.