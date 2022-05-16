انسحاب الصين قد ينقل كأس آسيا 2023 إلى الخليج.. وقطر الخيار المثالي

قد يتسبّب انسحاب الصين من استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في انتقال البطولة إلى دول الخليج العربي، حيث تتوفر البنية التحتية والرغبة في متابعة الأحداث الكبرى بشكل يجعلها نقطة جذب للبطولات الدولية.

وكان من المخطط إقامة كأس آسيا في 10 مدن خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا، لكن الصين اعتذرت بسبب "الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19″، وفقا لبيان من الاتحاد الآسيوي للعبة.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيعلن عن مكان إقامة البطولة في وقت لاحق لكن من دون الكشف عن أي تفاصيل مع رفض التعليق الفوري لرويترز على الأمر.

ويكتنف الغموض العديد من الدول الآسيوية بخصوص الخطوات المقبلة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الكوري الجنوبي للعبة لرويترز "هذا موقف غير معتاد بعض الشيء، ولا توجد آلية محددة نعلمها عن كيفية سير الأمور؛ نعرف فقط أن الصين انسحبت".

وأمام الاتحاد الآسيوي القليل من الوقت لدراسة البدائل، وربما لا يملك وفرة في الدول المتقدمة.

ورفض الاتحاد الأسترالي التعليق على إمكانية التقدم بطلب لاستضافة البطولة بدلا من الصين، لكنه أشار إلى وجود جدول مزدحم في 2023 في ظل المشاركة في استضافة كأس العالم للسيدات مع نيوزيلندا، التي تنطلق في 20 يوليو/تموز.

وقال كوشال داس الأمين العام للاتحاد الهندي، الذي تستضيف بلاده كأس آسيا للسيدات 2022، إن بلاده سينصب تركيزها على محاولة استضافة البطولة القارية في 2027، ولا توجد رغبة في استضافة نسخة 2023.

ولم يصدر تعليق من كوريا الجنوبية، التي خسرت أمام الصين في عرض استضافة كأس آسيا 2023، على استضافة المسابقة القارية، لكنها قالت إنها ستتناقش أكثر مع السلطات المحلية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الكوري "بشكل أساسي، فإن استضافة بطولة دولية.. تتطلب أولا مناقشات مع الحكومة والسلطات المحلية، لكننا لم نسمع أو نعقد أي مناقشات بعد".

وإلى جانب الهند، فقد عبّرت قطر بطلة آسيا وإيران والسعودية عن رغبتها في التقدم بملفات لاستضافة نسخة 2027.

وتستضيف قطر -حاملة لقب كأس آسيا- كأس العالم 2022 بدءا من 21 نوفمبر/تشرين الثاني في ملاعب شيّدت خصيصا للبطولة، وربما تمثل الخيار المثالي لاستضافة كأس آسيا بعد أن نظمت البطولة في 1988 و2011.

وربما يكون الموعد مبكرا جدا للسعودية التي دخلت بقوة سوق استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات الماضية، ويتضمن ملف السعودية لاستضافة نسخة 2027 بناء 3 ملاعب جديدة وتجديد 3 ملاعب أخرى وزيادة سعتها.

وربما تتسبّب درجات الحرارة العالية خلال الصيف في منطقة الخليج العربي في طلب قطر والسعودية من الاتحاد الآسيوي تأجيل البطولة بضعة أشهر لتقام في وقت مبكر من عام 2024.

وإذا لم تظهر بدائل واضحة لاستضافة البطولة فإن الاتحاد الآسيوي ربما يعيد المسابقة القارية إلى منطقة الخليج العربي بعد 4 سنوات من إقامة نسخة 2019 في الإمارات.