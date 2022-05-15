يوم كان إيفرتون قاب قوسين من ضم هالاند مقابل 74 ألف دولار

نجح مانشستر سيتي في إبرام صفقة التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يعد أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في العالم، لكن إيفرتون أضاع في السابق فرصة الحصول على خدماته.

النرويجي الدولي -الذي سجل 86 هدفا في 89 مباراة مع بوروسيا دورتموند منذ 2020- كان من الممكن أن ينضم إلى "التوفيز" عام 2016.

وكان هالاند يبلغ من العمر وقتها 15 عاما، وكان لا يزال في نادي مسقط رأسه براين، عندما رصده الكشاف الإسكندنافي في إيفرتون براين كينغ، الذي أوصى بإجراء تجربة في إيفرتون.

وقال كينغ لصحيفة تايمز (The Times) إنه "كان من الممكن أن نحصل عليه مقابل 74 ألف يورو، لكن الإجماع كان أنه صغير جدا وطويل جدا لدرجة أنه بمجرد أن يكبر سيفقد فعاليته. لكن لم يحدث هذا؛ لقد أصبح أكثر قوة، وأسرع، وأفضل أيضا".

وفي وقت لاحق، توصل المدير السابق لكرة القدم ستيف والش إلى اتفاق للتوقيع مع هالاند مقابل 4 ملايين يورو، لكن الصفقة فشلت لأن مالك إيفرتون فرهاد مشيري، لم يعط الضوء الأخضر.

مباراة هالاند الأخيرة مع دورتموند

وفي آخر مباراة لهالاند مع دورتموند سجل هدفا من ركلة جزاء ليقود فريقه للفوز 2-1 على هيرتا برلين أمس السبت.

وكتب المهاجم النرويجي على تويتر بعد المباراة "لم يكن ارتداء هذا القميص سوى شرف. في دورتموند قضيت لحظات لا تُنسى، والتقيت أشخاصا مميزين، ناهيك عن قاعدة جماهيرية كانت دائما رجلنا الإضافي على أرض الملعب، لن أنسى أيا من هذا أبدا".

350 مليون يورو

وكانت صحيفة "ماركا" (MARCA) رصدت -قبل أيام- المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الفريق الإنجليزي في صفقة هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن توقيع هالاند سيكلف مانشستر سيتي أكثر من 350 مليون يورو، مقسمة كالتالي: تسديد الشرط الجزائي وقدره 75 مليون يورو، و10 ملايين يورو إضافات لدورتموند، و40 مليون يورو راتبا سنويا لمدة 5 سنوات، و30 مليون يورو لوالد هالاند، و50 مليون يورو لمكتب وكيله الراحل مينو رايولا.