هل يعود ميسي إلى برشلونة؟.. والده ووكيله يجيب

رغم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى الموسم المقبل مع إمكانية تجديد لموسم ثالث، فإن الحديث عن عودته إلى البرسا لا ينقطع.

وأعرب خورخي والد ليونيل ووكيله عن رغبته في رؤية ابنه يعود إلى برشلونة في وقت ما في المستقبل.

وغادر المهاجم الأرجنتيني البلوغرانا الصيف الماضي، عندما انضم إلى باريس سان جيرمان في انتقال مجاني بعد تعثر مفاوضات تجديد العقد مع الرئيس خوان لابورتا.

وردّ خورخي على سؤال للصحفيين في مطار برشلونة عما إذا كان ابنه سيعود إلى النادي الكتالوني بقوله "نأمل يوما ما".

وأكد والد ميسي أن قائد "البلوغرانا" السابق سعيد في باريس، وكشف أيضا أن اللاعب الأرجنتيني الدولي لن يذهب إلى برشلونة في إجازته الصيفية.

ثنائية ميسي

وظفر سان جيرمان بالفعل بلقب الدوري الفرنسي، لكنه فشل في تحقيق هدفه النهائي المتمثل في المضي قدما في دوري أبطال أوروبا.

وأمس السبت سجل ميسي ثنائية ليقود الفريق الباريسي للفوز على مضيفه مونبلييه برباعية نظيفة.