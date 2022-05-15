ميلان يضع يدا على لقب الدوري الإيطالي

قطع ميلان خطوة مهمة نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على أتالانتا بهدفين من دون رد في المرحلة 37 قبل الأخيرة من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز نابولي على جنوى بثلاثية نظيفة، وساسولو على بولونيا 3-1 اليوم الأحد.

وبعد شوط أول بلا أهداف، هز رافائيل لياو الشباك في الدقيقة 57، وأضاف المدافع تيو هرنانديز الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية.

وأصبح رصيد ميلان 83 نقطة من 37 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يواجه كالياري الليلة.

وإذا فشل إنتر في الانتصار، سيضمن ميلان حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2011، قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.