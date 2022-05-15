منح مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز غريمه ليفربول الأمل في التتويج بلقب البريميرليغ، بعدما فقد نقطتين بتعادله بشق الأنفس 2-2 أمام ويستهام اليوم الأحد في الجولة 37 وقبل الأخيرة من البطولة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام ليفربول الذي لعب مباراة أقل وسيواجه ساوثهامبتون بعد غد الثلاثاء، ويمكنه تقليص الفارق لنقطة واحدة فقط فيما رفع ويستهام رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع.

وأنهى ويستهام الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جارود بوين في الدقيقتين 24 والأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل جاك غريليش الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 49، وأضاف فلاديمير كوفال لاعب ويستهام الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 69.

ونال سيتي فرصة لحسم الفوز بالدقيقة 86، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد رجوعه لحكم الفيديو المساعد "فار" ومراجعة الحالة عبر الشاشة الخاصة به، لكن حارس ويستهام فابيانسكي تصدى لركلة رياض محرز في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها سيتي لإدراك الفوز دون جدوى.

وكانت مخالفة العرقلة واضحة من كوفال لغابرييل جيسوس لاعب سيتي، حيث إن مهاجم سيتي هو من لعب الكرة بشكل واضح، وضربه كوفال في ساقه ليعرقله بعد أن أخفق في لعبها فأسقطه أرضا.

وتنص المادة 12 من قانون كرة القدم "الأخطاء وسوء السلوك" أن المعيار الأساسي في احتساب المخالفة من عدمه هو النجاح في لعب الكرة، بشرط أن يكون لعب الكرة قبل الاصطدام بالمنافس وإلا تحولت لمخالفة.