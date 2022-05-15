لعنة ماونت في ويمبلي.. خسر النهائي السادس في 3 سنوات

سيحتاج لاعب الوسط المهاجم ميسون ماونت إلى التعافي نفسيا من خسارة تشلسي من ليفربول أمس السبت، بعد أن أهدر ركلة ترجيح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتستمر عقدته الشخصية في ملعب ويمبلي.

وخسر ماونت (23 عاما) النهائي السادس في ويمبلي في غضون 3 سنوات رغم ارتداء 3 قمصان مختلفة.

وبدأت كوابيس ماونت في ويمبلي حين كان معارا من تشلسي إلى ديربي كاونتي بالدرجة الثانية وخسر فريقه 2-1 بنهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز أمام أستون فيلا عام 2019.

وتجرع مرارة الهزيمة بقميص تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، أمام أرسنال بنتيجة 2-1 في 2020، وأمام ليستر سيتي 1-صفر العام الماضي، وأخيرا أمام ليفربول بركلات الترجيح 6-5 أمس السبت.

وبالسيناريو نفسه، خسر تشلسي من ليفربول بركلات الترجيح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في وقت سابق هذا العام.

كما عاش ماونت ليلة محبطة مع منتخب إنجلترا في عقر داره بالملعب اللندني حين خسر نهائي بطولة أوروبا 2020 بركلات الترجيح أيضا أمام إيطاليا العام الماضي.