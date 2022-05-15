أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فرص فريقه في تحقيق رباعية من الألقاب هذا الموسم ستتضح أكثر عندما يلعب منافسه مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفاز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشلسي بركلات الترجيح -أمس السبت- ليحقق ثنائية محلية حتى الآن بعد التتويج بكأس رابطة الأندية.

وعقب الفوز 6-5 بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي قال كلوب للصحفيين "لنرى ما سيحدث. إذا خسر سيتي من ويستهام حينها سأبدأ في التفكير. وإذا لم يخسر سنقرر التنحي".

ويبتعد ليفربول بـ3 نقاط عن سيتي، كما يتأخر بفارق الأهداف قبل آخر مباراتين بالدوري.

ويحل سيتي ضيفا على ويستهام -اليوم الأحد- وقد يتسع الفارق إلى 6 نقاط وحينها سيحتاج إلى نقطة واحدة من آخر مباراة بالموسم للاحتفاظ باللقب.

وسيخوض ليفربول أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.

ويتوقع المدرب الألماني إجراء تغييرات بتشكيلته عندما يزور ساوثهامبتون الثلاثاء المقبل بعد خوض وقت إضافي أمام تشلسي.

📹 شاهد فرحة كلوب ولاعبيه 🥳 ليفربول يحقق اللقب الثامن له في كأس الاتحاد الإنكليزي 🏆 ليفربول يحقق أول لقب له في المسابقة منذ عام 2006 👏#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #ليفربول_تشيلسي pic.twitter.com/iTycdkiRSg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

موقف صلاح وفان دايك

ومن ناحية أخرى، سيحدد الفحص الطبي اليوم الأحد موقف المهاجم محمد صلاح والمدافع فيرجيل فان دايك، بعد استبدالهما في مباراة أمس السبت، لكن كلوب لا يعتقد أن الثنائي يعاني إصابة قوية.

وقال "أعتقد أنهما بخير".

كما امتدح الجناح الكولومبي لويس دياز، المنضم إلى ليفربول من بورتو يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن شكل تهديدا مستمرا لتشلسي.

وتابع كلوب "يا له من فتى، يا لها من قصة، لكن كان ينبغي له أن يسجل، إنه يناسبنا تماما وهذا مميز حقا".

وإنجاز أمس السبت يعني أن كلوب أصبح ثاني مدرب يفوز بكأس أوروبا أو دوري الأبطال بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي مع الفريق نفسه، بعد أليكس فيرغسون الذي حقق ذلك مع مانشستر يونايتد.