غوارديولا يقلل من دوره في ضم هالاند ويكشف أسباب انجذاب النجوم إلى مانشستر سيتي

قلل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من تأثيره في ضم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، وقال إن مشروع النادي الإنجليزي يكفي لجذب أفضل اللاعبين في العالم.

وتعاقد سيتي مع هالاند (21 عاما) هداف بروسيا دورتموند الألماني في وقت سابق هذا الأسبوع، لينتقل إلى ملعب الاتحاد بعد نهاية الموسم الجاري.

ويُنظر إلى مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق على أنه عنصر بارز في جذب صفوة اللاعبين إلى الأندية التي يدربها.

وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة ويستهام بالدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) اليوم الأحد "يحضر اللاعبون إلى هنا ليس لأجلي، وإنما للعب في هذه المسابقة ولتمثيل هذا النادي".

وأضاف غوارديولا "من المهم جدا التفكير في الأشخاص وطريقة اللعب وحجم الفريق والمدينة والمسابقة وتوقعات اللعب في دوري الأبطال بالمواسم القادمة، والعديد من الأشياء المؤثرة".

وضرب مدرب سيتي أمثلة بنجوم سابقين بالفريق مثل سيرخيو أغويرو، وديفيد سيلفا، وفينسن كومباني، الذين استمروا في سيتي لنحو عقد وحققوا نجاحا كبيرا مع مدربين مختلفين.

وتابع المدرب الإسباني "لا يأتي اللاعبون من أجل شهر أو عام، ما نفعله هو جعلهم سعداء في المدينة وفي غرفة الملابس والاستمتاع باللعب في الدوري الممتاز".

ويحتاج سيتي إلى 4 نقاط من المباراتين المتبقيتين لتحقيق لقب البريميرليغ للمرة الرابعة خلال 5 سنوات.