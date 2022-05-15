كرة قدم

الأهلي المصري يضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا

الأهلي وفاق سطيف
الأهلي استفاد من فوزه ذهابا على وفاق سطيف (مواقع التواصل الاجتماعي)
14/5/2022-|آخر تحديث: 15/5/202212:13 AM (مكة المكرمة)

تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم تعادله اليوم السبت 2-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، واستفاد النادي المصري من تفوقه ذهابا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم الأهلي بهدف سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة الثانية، وتعادل أحمد القندوسي لوفاق سطيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل رياض بن عياد الهدف الثاني للوفاق في الدقيقة 61، وعادل الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-2.

والتحق الأهلي -حامل اللقب- بنادي الوداد الرياضي المغربي الذي فاز أمس على بترو أتلتيكو الأنغولي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الأهلي إلى الدور النهائي للمرة الثالثة على التوالي، ويسعى لرفع رصيده إلى 11 لقبا في صدارة أكثر الفرق تتويجا في المسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 30 مايو/أيار الحالي في المغرب.

المصدر : وكالات