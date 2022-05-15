تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم تعادله اليوم السبت 2-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، واستفاد النادي المصري من تفوقه ذهابا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم الأهلي بهدف سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة الثانية، وتعادل أحمد القندوسي لوفاق سطيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل رياض بن عياد الهدف الثاني للوفاق في الدقيقة 61، وعادل الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

أحمد القندوسي يسجل التعادل لوفاق سطيف من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/ZEnPEfJYYh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-2.

وفاق سطيف يتقدم بهدف جميل من تسديدة قوية لرياض بن عياد 🚀⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/nmaVFVyhvg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

والتحق الأهلي -حامل اللقب- بنادي الوداد الرياضي المغربي الذي فاز أمس على بترو أتلتيكو الأنغولي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الأهلي إلى الدور النهائي للمرة الثالثة على التوالي، ويسعى لرفع رصيده إلى 11 لقبا في صدارة أكثر الفرق تتويجا في المسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 30 مايو/أيار الحالي في المغرب.