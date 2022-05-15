يتهم بعض اللاعبين بتعمد السقوط داخل منطقة جزاء المنافسين للحصول على ركلات جزاء، وغالبا ما ينجحون في ذلك، وترصد إحصائية فريدة أكثر 20 نجما حصلوا على ركلات جزاء خلال المواسم الخمسة الأخيرة.

ورصد تقرير للاتحاد الدولي لإحصائيات وتاريخ كرة القدم (FBRep) هؤلاء اللاعبين الذين اعتادوا إقناع الحكام بأحقيتهم في ركلة جزاء بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

واحتل الدوري الإنجليزي الممتاز الصدارة بوجود 8 لاعبين دفعة واحدة، وذلك رغم إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) التي فشلت في القضاء تماما على "الجانب القبيح" في الساحرة المستديرة، بالتمثيل وادعاء السقوط.

وفيما يلي قائمة الـ 20 لاعبا الأكثر حصولا على ركلات الترجيح منذ موسم 2016-2017 وحتى الآن، وتبدأ بعدد الركلات واسم اللاعب وناديه:

18 ركلة جزاء- رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)

16- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

15- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

14- محمد صلاح (ليفربول)

14- ويلفريد زاها (كريستال بالاس)

13- فيديريكو كييزا (يوفنتوس)

13- إدين دزيكو (إنتر ميلان)

12- ماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ)

12- ماورو إيكاردي (سان جيرمان)

12- نبيل فقير (ريال بيتيس)

12 أندريا بيلوتي (تورينيو)

12- جيمي فاردي (ليستر سيتي)

11- إسماعيلا سار (واتفورد)

11- سانتي مينا (فالنسيا)

11 نيمار (سان جيرمان)

10- تيمو فيرنر (تشلسي)

10- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

10- ألكسندر لاكازيت (أرسنال)

9- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

9- موسى ديمبيلي (أولمبيك ليون)