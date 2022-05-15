وثقت صور ومقاطع فيديو مشاهد من اعتناق أسطورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما للدين الإسلامي، وذلك في أحد المساجد بالعاصمة دوالا.

وظهر مبوما على منبر المسجد يوم الجمعة الماضي، وهو يتحدث للحضور قائلًا "السلام عليكم" ثم أوضح أن اسمه أصبح "عبد الجليل مبوما" ليرد الحضور بصيحة "الله أكبر".

ولم يعلن مومبا عن إسلامه رسميًا عبر حساباته على منصات التواصل، إلا أنه أكد لموقع "يلا كورة" على خبر اعتناقه لدينه الجديد مساء أمس الجمعة بالفعل.

وذكرت تقارير ببعض الصحف الأفريقية أن مبوما أسلم بعد أشهر من دراسة الدين الإسلامي عن كثب، قبل أن يتزوج من فاتوماتا بينتا، وهي ابنة عثمان باه، أحد المسؤولين الغينيين.

Patrick Mboma épouse la fille de Bah Ousmane en se baptisant à l’Islam. pic.twitter.com/lEquQIWAYu — Bangaly La Paix Condé 🇬🇳🇬🇳 (@PaixBangaly) May 13, 2022

وأشارت التقارير إلى أن الإسلام يحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم، وهو ما دفع النجم الكاميروني لدراسة الإسلام حتى يتبعه عن اقتناع.

PATRICK MBOMA, footballeur, ancien joueur de PSG en France et des Lions Indomptables du Cameroun, s'est converti à l'Islam ce jour, dans une mosquée de Binamoussad à Douala.

Il devient Jalil Patrick MBOMA. pic.twitter.com/bmCwMOWLkK — CHEF ABY (@CHEFABY2) May 14, 2022

ويمتلك صاحب الـ 51 عاما مسيرة حافلة مع أندية كرة القدم، حيث لعب بألوان كل من باريس سان جيرمان، شاتورو الفرنسي، جامبا أوساكا الياباني، كالياري الإيطالي، الاتحاد الليبي، طوكيو فيردي الياباني.

ومثل مبوما منتخب بلاده في 56 مباراة، سجل خلالها 33 هدفًا، كما شارك مع المنتخب في بطولتي لكأس العالم عامي 1998 بفرنسا، و2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ويعد الفوز بذهبية أولمبياد سيدني عام 2000، والتتويج بكأس الأمم الأفريقية عامي 2000 و2002 من أبرز إنجازات مبوما الذي كان له دور بارز في إحراز اللقبين، وفاز بالعديد من الألقاب الفردية أيضا منها أفضل لاعب أفريقي عام 2000.