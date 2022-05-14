للمرة الأولى في المغرب والعالم العربي.. الحكمة كربوبي تدير نهائي كأس العرش

للمرة الأولى في المغرب والعالم العربي أسندت المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش في كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني التي تقام الليلة للحكمة المغربية بشرى كربوبي.

وقالت لجنة التحكيم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي) إنها "عينت السيدة بشرى كربوبي لقيادة المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار سيدة لقيادة نهائي (الكأس)".

لأول مرة في تاريخ كرة القدم الوطنية!

الحكمة بشرى كربوبي ستقود المباراة التي ستجمع يوم السبت 14 ماي 2022 بين الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية والمغرب أتليتك التطواني، لحساب نهاية كأس العرش (رجال) للموسم الرياضي 2019-2020 pic.twitter.com/0oZvVtILIw — FRMF (@FRMFOFFICIEL) May 12, 2022

وكانت كربوبي (34 عاما) -التي تعمل شرطية- أول مغربية تقود مباراة في البطولة المحلية الاحترافية لكرة القدم عام 2020.

كما سبق لكربوبي -التي تحمل الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)- أن تولت مهمة حكم الفيديو المساعد في المباراة النهائية بين مصر والسنغال لبطولة كأس أمم أفريقيا في فبراير/شباط الماضي بالكاميرون.

وهي أيضا ضمن المرشحات من "فيفا" لنهائيات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بحسب الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وستكون هناك حكمة أخرى هي فتيحة الجرموني ضمن الطاقم المساعد لكربوبي في المباراة النهائية لكأس العرش التي يحتضنها الملعب الكبير لأغادير (جنوب)، وهي مؤجلة من موسم 2019-2020.