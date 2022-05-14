كورونا يجبر الصين على التنازل عن استضافة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، إذ تكافح البلاد أسوأ انتشار للفيروس منذ بدء فترة تفشيه.

وقال الاتحاد القاري -في بيان اليوم السبت- إنه "بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم أعلم الأخير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة البطولة".

وأضاف أنه سيعلن في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة بالاستضافة.

وأخذ الاتحاد الآسيوي "بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حق الاستضافة".

وأوضح أنه "عمل عن قرب مع الاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 خلال فترة الاستعداد، وقُطعت خطوات مهمة، بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف العام الماضي عن استكمال أعمال البناء في ملعب شنغهاي باندونغ الجديد".

وبينما أعرب الاتحاد القاري عن "تقديره للصين" وصف القرار بـ"الصعب لكنه ضروري من أجل المصالح المشتركة للبطولة، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023″.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية في الفترة من 16 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز 2023 بمشاركة 24 منتخبا، وذلك بعد اختيار الصين من أجل الاستضافة في 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس.

وتضاف كأس آسيا إلى سلسلة أحداث في الصين واجهت الإلغاء أو التأجيل، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022" التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وواجهت الصين مؤخرا موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، مما أدى إلى إغلاق عدد من المدن وحجز الملايين من السكان في منازلهم.

وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقا) واليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وسلطنة عمان وفيتنام ولبنان ضمنت تأهلها إلى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا، فيما من المقرر أن تستكمل تصفيات الدور الثالث بين 8 و14 يونيو/حزيران المقبل.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 بالإمارات.