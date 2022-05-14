بالفيديو- ليفربول يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي وصلاح يثير المخاوف

توج نادي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه -اليوم السبت- بركلات الترجيح على تشلسي 6-5، بعد انتهاء المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي بالتعادل السلبي.

وفي ركلات الترجيح، سجل لفريق ليفربول كل من جيمس ميلنر، وتياغو ألكانتارا، وروبرتو فيرمينو، وترينت ألكسندر أرنولد، وديوغو جوتا، وكوستاس تسيميكاس، في حين أهدر ساديو ماني.

وعلى الجانب الآخر، سجل لتشلسي كل من ماركوس ألونسو، ورييس جيمس، وروس باركلي، وجورجينيو، وحكيم زياش، وأهدر كل من سيزار أزبيليكويتا، ومايسون مونت.

وحقق ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لثامن مرة في تاريخه، والأول بعد 16 عاما، إذ إن آخر لقب توج به الفريق في هذه المسابقة كان في موسم 2005-2006.

وأحرز ليفربول اللقب الثاني له في هذا الموسم بعد التتويج في وقت سابق بكأس الرابطة، لتستمر رحلة النادي نحو رباعية تاريخية.

ويواصل الفريق -الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب- المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي قبل جولتين من نهاية الموسم، كما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو/أيار الجاري.

صلاح يخرج مصاباً في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ! 🤦‍♂️ هل سيتكرر الحظ السيء في نهائي الأبطال ؟ 🙄#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #ليفربول_تشيلسي #محمد_صلاح pic.twitter.com/mKZanL7Xyr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

وشهدت مباراة اليوم خروج النجم المصري محمد صلاح متأثرا بإصابة حرمته من استكمال الشوط الأول، ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" (beIN Sports) فإن خروج صلاح كان احترازيا، لتجنب تعرضه لإصابة قد تبعده عن الملاعب قبل أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا.