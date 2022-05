بالفيديو- ليفربول يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي وصلاح يثير المخاوف

توج نادي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه -اليوم السبت- بركلات الترجيح على تشلسي 6-5، بعد انتهاء المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي بالتعادل السلبي.

وفي ركلات الترجيح، سجل لفريق ليفربول كل من جيمس ميلنر، وتياغو ألكانتارا، وروبرتو فيرمينو، وترينت ألكسندر أرنولد، وديوغو جوتا، وكوستاس تسيميكاس، في حين أهدر ساديو ماني.

وعلى الجانب الآخر، سجل لتشلسي كل من ماركوس ألونسو، ورييس جيمس، وروس باركلي، وجورجينيو، وحكيم زياش، وأهدر كل من سيزار أزبيليكويتا، ومايسون مونت.

وحقق ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لثامن مرة في تاريخه، والأول بعد 16 عاما، إذ إن آخر لقب توج به الفريق في هذه المسابقة كان في موسم 2005-2006.

وأحرز ليفربول اللقب الثاني له في هذا الموسم بعد التتويج في وقت سابق بكأس الرابطة، لتستمر رحلة النادي نحو رباعية تاريخية.

THEY'VE DONE IT 🤩@LFC are #EmiratesFACup champions in our 150th anniversary season!#EmiratesFACup pic.twitter.com/yR2Pwrr4RJ

