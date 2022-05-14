لفت النجم المصري محمد صلاح الأنظار بمبادرة جميلة حين اختار مرافقة اللاعب السابق للنادي الأهلي مؤمن زكريا وإشراكه في احتفالات نادي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه اليوم السبت بركلات الترجيح على تشلسي بملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وعقب المباراة ظهر صلاح رفقة مؤمن زكريا داخل غرف الملابس وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي السابق نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.

وظهرت السعادة على وجه زكريا رغم تنقله على كرسي متحرك بسبب المرض الذي يعاني منه منذ سنوات.

ويتابع زكريا رحلة علاج من مرض نادر يتسبب في ضمور العضلات، ولقي تضامنا واسعا من قبل زملائه اللاعبين في مناسبات مختلفة، وسبق لصلاح أن احتفل بأحد أهدافه بالطريقة نفسها التي كان يحتفل بها مؤمن زكريا.

ولقيت مبادرة صلاح اليوم إشادة واسعة عبر مواقع التواصل، وعبر مغردون عن تقديرهم للفتة الإنسانية من صلاح مع دعوات بالشفاء لمؤمن زكريا.