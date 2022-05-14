صلاح يتقاسم فرحة التتويج بكأس الاتحاد مع مؤمن زكريا
لفت النجم المصري محمد صلاح الأنظار بمبادرة جميلة حين اختار مرافقة اللاعب السابق للنادي الأهلي مؤمن زكريا وإشراكه في احتفالات نادي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه اليوم السبت بركلات الترجيح على تشلسي بملعب ويمبلي في العاصمة لندن.
في لفتة إنسانية..#شاهد رقص #محمد_صلاح ولاعبو #ليفربول وهم يحتفون بـ #مؤمن_زكريا بعد التتويج بـ #كأس_الاتحاد_الإنجليزي pic.twitter.com/FzTRCpTMdp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2022
وعقب المباراة ظهر صلاح رفقة مؤمن زكريا داخل غرف الملابس وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي السابق نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.
وظهرت السعادة على وجه زكريا رغم تنقله على كرسي متحرك بسبب المرض الذي يعاني منه منذ سنوات.
ويتابع زكريا رحلة علاج من مرض نادر يتسبب في ضمور العضلات، ولقي تضامنا واسعا من قبل زملائه اللاعبين في مناسبات مختلفة، وسبق لصلاح أن احتفل بأحد أهدافه بالطريقة نفسها التي كان يحتفل بها مؤمن زكريا.
ولقيت مبادرة صلاح اليوم إشادة واسعة عبر مواقع التواصل، وعبر مغردون عن تقديرهم للفتة الإنسانية من صلاح مع دعوات بالشفاء لمؤمن زكريا.