أقر نادي بايرن ميونخ رسميا برفض هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي تمديد عقده مع الفريق، وتقديمه طلبا بمغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتزامن ذلك مع إعلان تفاصيل جديدة من العقد المرتقب للاعب مع برشلونة الإسباني.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ "تحدثت مع ليفا، وأخبرني أنه لا يرغب في قبول عرض تجديد عقده معنا، وهو يطلب مغادرة الفريق"، وفقا لما نقلته محطة "سكاي" الرياضية اليوم السبت.

وأضاف حميديتش "ليفاندوفسكي يرغب في خوض تجربة جديدة ولكن لديه عقد معنا يمتد حتى صيف العام المقبل، هذه حقيقة واقعة".

وردا على سؤال حول ما يتعين حدوثه من أجل تغيير موقف اللاعب، قال البوسني "لا أشغل نفسي بهذا الأمر، لأن موقفنا دائما كان واضحا".

من جانب آخر، كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن برشلونة اتفق شفهيا مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي للانتقال إلى النادي الكتالوني في صيف العام الجاري.

وقالت محطة "شبورت 1" الألمانية الرياضية إن برشلونة ينتظر إفادة من بايرن حول قيمة الشرط الجزائي التي يرغب فيها مقابل فسخ عقد ليفاندوفسكي الذي يستمر حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.

وذكرت تقارير أن بيني زاهافي وكيل اللاعب البولندي اتفق مع إدارة برشلونة على عقد يربط الهداف البولندي مع النادي الكتالوني لمدة 3 أعوام.

ورجحت تقارير أن يطالب بايرن بالحصول على 40 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، وبدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية متخوفة من ارتفاع قيمة فسخ عقد الهداف البولندي في حال دخول أندية أخرى في سباق المنافسة على ضمه، وهو ما يقلص حظوظ برشلونة المتداعي ماليا.

وسجل ليفاندوفسكي (33 عاما) 343 هدفا في 373 مباراة مع بايرن ميونخ منذ وصوله للفريق في 2014، وتوج مع النادي البافاري بـ19 لقبا.