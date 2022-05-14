بالأرقام.. عصر رونالدو وميسي انتهى

نشر الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولتين، واللافت أن النجمين كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لم يكونا فيهما.

ورغم أن رونالدو هو هداف "المانيو" هذا الموسم ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البريميرليغ بـ18 هدفا، لم يدخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ التي تضم:

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول)

البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام)

جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون)

وفاز رونالدو للمرة الثانية هذا الموسم والسادسة في مسيرته بالبريميرليغ بجائزة أفضل لاعب في الشهر.

أما ميسي الذي قدم أحد أسوأ مواسمه في تاريخه الكروي، إذ سجل أقل من 10 أهداف هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الممررين في البطولة هذا الموسم بـ13 تمريرة حاسمة، كان منطقيا ألا يدخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي التي ضمت:

Popular Opinion : Ils ont été au-dessus du lot toute la saison en @Ligue1UberEats et ils méritent leur nomination pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2021/2022 : 🔴⚪ W.Ben Yedder

🔵🔴 K.Mbappé

🔴🔵 L.Paqueta

🔵⚪ D.Payet

🔴⚫ M.Terrier#TropheesUNFP pic.twitter.com/pI8EJ7Bjdn — UNFP (@UNFP) May 3, 2022

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الفرنسي ديميتري باييه (مرسيليا)،

البرازيلي لوكاس باكيتا (ليون)

الفرنسي وسام بن يدر (موناكو)

الفرنسي مارتن تيرييه (ستاد رين)

هذه المرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن التي لن يفوز فيها رونالدو وميسي بجوائز: