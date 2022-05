بالأرقام.. عصر رونالدو وميسي انتهى

نشر الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولتين، واللافت أن النجمين كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لم يكونا فيهما.

ورغم أن رونالدو هو هداف "المانيو" هذا الموسم ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البريميرليغ بـ18 هدفا، لم يدخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ التي تضم:

✨ @TrentAA ✨

✨ @PhilFoden ✨

✨ Conor Gallagher ✨

✨ @MitchellTyrick ✨

✨ @masonmount_10 ✨

✨ @AaronRamsdale98 ✨

✨ @_DeclanRice ✨

✨ @BukayoSaka87 ✨

Who will be your @Hublot Young Player of the Season? 🤔

🏆 #PLAwards | https://t.co/4yYqETuaTq 📩 pic.twitter.com/32uOa0o11V

— Premier League (@premierleague) May 13, 2022