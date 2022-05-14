تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي في إياب نصف النهائي اليوم الجمعة، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب.

وتقدم بترو أتلتيكو بعد 21 دقيقة بعد هدف من غليسون، لكن أمين فرحان عادل للوداد بعدها بـ7 دقائق بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وكان الوداد قد عاد بالفوز 3-1 في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قبل أسبوع في أنغولا.

وسيلتقي الوداد مع المتأهل من مواجهة الأهلي المصري، حامل اللقب في آخر نسختين، ووفاق سطيف الجزائري في إياب المباراة الثانية بنصف النهائي غدا السبت في الجزائر.

وفاز الأهلي 4-صفر في مباراة الذهاب في القاهرة يوم السبت الماضي.