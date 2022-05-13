مدرب بايرن ميونخ يتهرب من التعليق على احتمال انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

رفض جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ الحديث بشأن الشائعات التي تربط نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي باحتمالات الانتقال إلى برشلونة، مؤكدا أن النجم البولندي ضمن خططه كالمعتاد، وذلك قبل ختام منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا) غدا السبت.

وقال ناغلسمان -في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة- إن "موقف النادي وموقفي من روبرت معروف ووضع العقد معروف".

وأضاف "لن أعلق عن كل الموضوعات الأخرى التي دار الحديث بشأنها، يمكنكم الاستفسار عن هذه الأشياء من اللاعب وكذلك من (مدير الكرة) حسن (صالح حميدتش)".

ويبدأ ليفاندوفسكي (33 عاما) العام الأخير في تعاقده مع الفريق البافاري، ولم يجر حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب أبلغ مسؤولي بايرن بأنه لن يمدد التعاقد، في حين يؤكد بايرن حتى الآن أنه لن يبيع اللاعب هذا الصيف.

وقال ناغلسمان إن اللاعب "تدرب بشكل جيد للغاية" هذا الأسبوع وسيشارك أساسيا كالمعتاد في المباراة المقررة أمام فولفسبورغ في المرحلة الأخيرة من البوندسليغا.

وأضاف "هو ضمن خططي تماما كالمعتاد".

وعن اقتراب الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي من الانضمام إلى بايرن قادما من أياكس، قال ناغلسمان إن بايرن "على وشك حسم" الصفقة.

وختم "سنكون سعداء حقا إذا نجحنا في حسم الصفقة؛ لأنه لاعب جيد حقا. لقد قال -خلال أول محادثة لنا- إنه يود اللعب لبايرن، هو متحمس حقا للانضمام إلينا".