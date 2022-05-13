كين يقود توتنهام لفوز كبير على أرسنال ويشعل صراع المربع الذهبي في البريميرليغ

سجل هاري كين هدفين ليحافظ توتنهام على المنافسة الشرسة لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي بفوز مدمر لغريمه اللدود أرسنال 3-صفر في قمة شمال لندن المثيرة الخميس.

وكان فوز أرسنال في ملعب جاره سيضمن له إنهاء الموسم في المربع الذهبي لأول مرة منذ 2016 والتأهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه انهار تحت الضغط.

افتتح كين التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يتعرض روب هولدينغ للطرد لحصوله على الإنذار الثاني بعد 10 دقائق، وفي الحالتين تعرض للعقاب بسبب التدخل بعنف على سون هيونغ-مين.

ومن ضربة رأس حوّل كين النتيجة إلى 2-صفر في الدقيقة 37، وسط حماس جمهور توتنهام.

وتصاعد الحماس في بداية الشوط الثاني حين سجل سون هدفه 21 بالدوري هذا الموسم، ليقضي على آمال أرسنال في الانتفاضة.

وكان يمكن لتوتنهام الفوز بفارق أكبر، ورغم الاحتفالات يبقى في المركز الخامس ويظل أرسنال في آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

لكن الفجوة تقلصت بين الغريمين إلى نقطة واحدة مع تبقي مباراتين، ويتفوق توتنهام بفارق الأهداف.

وسيلعب أرسنال خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد، ثم يستضيف إيفرتون، في حين يلتقي توتنهام ضيفه بيرنلي، ويختتم الموسم أمام نوريتش سيتي الذي هبط للدرجة الثانية بالفعل.