أصبح كريم بنزيمة على بعد هدف واحد من الانفراد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ واجتياز الأسطورة راؤول غونزاليس، بعد أن هز الشباك في الفوز الكاسح لبطل الدوري الإسباني 6-صفر على ليفانتي الخميس.

وسجل المهاجم الفرنسي هدفه 323 منذ انضمامه إلى ريال في 2009، ليعادل رقم القائد السابق راؤول، ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفا.

وأحرز بنزيمة هذا العدد في 603 مباريات، في حين احتاج راؤول إلى 741 مباراة.

وتخطى بنزيمة رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في مارس/آذار الماضي حين سجل ثلاثية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وواصل موسمه المذهل بالوصول للمرتبة الثانية في القائمة التاريخية لبطل أوروبا 13 مرة.

وأحرز بنزيمة 44 هدفا في 44 مباراة الموسم الحالي، الأفضل في مسيرته على الإطلاق، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا وكذلك هداف دوري الأبطال وله 15 هدفا، كما قدم 13 تمريرة حاسمة.

وبعد التتويج بالدوري المحلي يطمح بنزيمة (34 عاما) إلى قيادة العملاق المدريدي للتفوق على ليفربول في نهائي دوري الأبطال في وقت لاحق هذا الشهر.

ريال مدريد يكتسح ليفانتي

وقاد بنزيمة ريال مدريد لفوز كاسح على ليفانتي 6-صفر، ليعوض خسارته ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره اللدود أتلتيكو في الجولة الماضية، ويرفع رصيده إلى 84 نقطة منفردا تماما بصدارة البطولة التي حسم تتويجه بها رسميا هذا الموسم في وقت سابق.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة ليظل في قاع الترتيب برصيد 29 نقطة ويتأكد هبوطه للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف قادش، صاحب المركز 17.

وفي حال فوز ليفانتي في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة هذا الموسم وخسارة قادش فيهما، سيتساوى الفريقان برصيد 35 نقطة، ليحتكما حينها إلى المواجهات المباشرة، التي تصب في تلك الحالة في مصلحة قادش.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 في مواجهتهما المباشرة في جولة الذهاب، قبل أن يفوز قادش 2-صفر في جولة الإياب.

ورغم الفوز الكبير للريال فإنه تحقق بأقل مجهود، وكان بإمكان نجومه إضافة المزيد من الأهداف لولا لجوء لاعبيه للاستعراض من ناحية، وسوء الحظ الذي طاردهم من ناحية أخرى.

وافتتح فيرلان ميندي التسجيل للريال في الدقيقة 13، قبل أن يضيف بنزيمة ورودريغو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و34 على الترتيب، في حين أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الرابع في الدقيقة 45.

وأضاف فينيسيوس الهدفين الخامس والسادس للريال في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للمباراة بلا منازع، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك).