برشلونة اشترى كوتينيو بـ 170 مليون يورو ويبيعه لأستون فيلا بـ 20 مليونا فقط

أعلن برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أن أستون فيلا تعاقد نهائيا مع صانع اللعب المعار فيليب كوتينيو مقابل 20 مليون يورو (20.74 مليون دولار).

وقال "البرسا" المنافس بدوري القدم إنه وضع شرطا جزائيا ينص على حصوله على 50% من صفقة بيع اللاعب مستقبلا. وسجل كوتينيو 4 أهداف وصنع 3 منذ انضمامه مبدئيا على سبيل الإعارة لأستون فيلا في يناير/كانون الثاني.

❗اتفاق بشأن انتقال كوتينيو إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، على أن يحتفظ نادي برشلونة بحصة 50٪ من قيمة انتقاله إلى نادٍ آخر مستقبلاً. 🙌 شكراً فيليب، وبالتوفيق في بقية مشوارك! pic.twitter.com/wgsDJUvfjv — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 12, 2022

وانضم كوتينيو إلى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد حيث لعب هذا الثنائي سويا في آنفيلد بين عامي 2013 و2015. ويدرب جيرارد حاليا أستون فيلا المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سيداتي آنساتي سادتي 🚨 يسعدنا أن نعلن عن انتقال الساحر البرازيلي كوتينيو لأستون فيلا بصفة نهائية. 🙌#الفيلانز 🦁pic.twitter.com/hY7PKTpdwx — أستون فيلا (@AVFCArabia) May 12, 2022

وقال جيرارد في بيان نشره موقع أستون فيلا "أبرم النادي صفقة رائعة. كوتينيو لاعب يتمتع بأعلى درجات الاحترافية وترك بصمة واضحة في النادي منذ انضمامه في يناير/كانون الثاني".

وأضاف "بالطريقة التي يتصرف بها داخل الملعب وخارجه يعد كوتينيو أيضا مثلا يحتذى للاعبين الشبان الذين سيستفيدون بلا ريب من خبرته".

https://twitter.com/AVFCArabia/status/1524830656987074562/photo/1

وانضم الدولي البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2018 مقابل حوالي 142 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون يورو) لكنه أخفق في حجز مكان دائم بالتشكيلة الأساسية في "كامب نو" وقضى موسم 2019-2020 معارا إلى بايرن ميونخ.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 12 في الدوري، ويستضيف كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.