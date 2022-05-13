أول آسيوي قد يفوز بالحذاء الذهبي.. الكوري سون يطرق باب صلاح كهداف للبريميرليغ

على بعد هدف واحد فقط، يحتل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هداف توتنهام المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وسجل سون الهدف الثالث لفريقه في فوز السبيرز على أرسنال بثلاثية نظيفة أمس الخميس في البريميرليغ، ورفع رصيده إلى 21 هدفا في 33 مباراة مقابل 22 هدفا لصلاح سجلها في 34 مباراة في البطولة الإنجليزية.

واللافت أن كل أهداف سون جاءت من ألعاب مفتوحة ولم يحرز أي هدف من ركلة جزاء، مقابل 5 من أهداف صلاح الـ22 جاءت من نقطة الجزاء.

وإذا استطاع سون قلب الطاولة على صلاح في المباراتين المتبقيتين لفريقه أمام بيرنلي ونوريتش فسيكون أول لاعب آسيوي في تاريخ البريميرليغ يفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

يذكر أن صلاح أسهم حتى الآن في هذا الموسم بـ35 هدفا، ويتصدر قائمة الممررين الحاسمين في الدوري الممتاز بـ13 تمريرة حاسمة.

وتُوّج صلاح حديثا بلقب أفضل لاعب من جمعية النقاد الإنجليز، ولديه فرصة صنع التاريخ مع فريق ليفربول، فبعد فوزه بلقب كأس الرابطة لديه فرصة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.