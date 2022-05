مطارق ويستهام أسقطت ليفربول وتهدد لقب مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على ويستهام يونايتد يوم الأحد في مباراة قد تساعد فريق المدرب بيب غوارديولا في وضع يد، وربما بعض الأصابع أيضا، على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في 5 سنوات.

وفي ظل انشغال منافسه ليفربول بخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشلسي في ويمبلي بعد غد السبت، ربما يوسع المتصدر الفارق إلى 6 نقاط في القمة، مع تبقي مباراة واحدة بالموسم، كما أن سيتي يتفوق في فارق الأهداف الذي قد يكون عاملا فارقا في حال التعادل في النقاط.

ويعود ليفربول إلى منافسات الدوري عند مواجهة ساوثامبتون صاحب المركز 15 يوم الثلاثاء، ولا بديل عن الفوز إذا أراد مطاردة "السيتي" حتى الجولة الأخيرة في انتظار مفاجأة قبل الختام.

وطالب كيفن دي بروين لاعب وسط السيتي، الذي أحرز رباعية في الفوز 5-1 على ولفرهامبتون أمس الأربعاء، بتوخي الحذر حتى لو كان فريقه يحتاج فقط إلى 4 نقاط من آخر مباراتين.

وقال اللاعب البلجيكي "يخوض ويستهام موسما رائعا ولعب بشكل جيد".

وأضاف "ستكون آخر مباراة على أرضهم بالموسم لذا نعرف أنها ستكون صعبة ولا نملك الكثير من اللاعبين المتاحين، يتعلق الأمر بالالتزام لكنها مباراة معقدة".

ويبقى ويستهام الفريق الوحيد، بجانب ليستر سيتي، الذي نجح في التغلب على ليفربول بالدوري هذا الموسم حين فاز 3-2 في ملعب لندن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أنه لا يزال يتمسك بالأمل في المنافسة على شيء.

ولعل إسقاط ويستهام لليفربول أحد أبرز الأسباب في تخلف "الريدز" عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق كبير، قبل أن ينجح في تقليص الفارق ويعود للمنافسة على لقب "البريميرليغ" مجددا.

ويتأخر ويستهام بـ 3 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، الذي لعب مباراة أكثر، وهو آخر مركز مؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

