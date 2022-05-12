ليفاندوفسكي يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ.. هل ينتقل إلى برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن أن النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس أن ليفاندوفسكي -الفائر بجائزة أحسن لاعب في العالم- أبلغ رؤساء النادي البافاري الأسبوع الماضي أنه "لن يمدد عقده الحالي الذي سيستمر لعام آخر".

وأجاب المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش، عن سؤال حول إذا ما كان من المتوقع ألا يرحل ليفاندوفسكي عن بايرن بعد هذا الموسم، بقوله: "كما قلت، سنجري محادثات".

وكان حميديتش أعلن أنه يستبعد رحيل ليفاندوفسكي (33 عاما) مبكرا عن بايرن الصيف المقبل، وقال "لديه عقد حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، والآن لدينا وقت لكي نتحدث عما سيحدث بعد 30 يونيو/حزيران 2023".

وكانت قد جرت جولة محادثات أولى بين النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا وبين نجم خط الهجوم، وتزعم الصحيفة أنها علمت بنتيجة الجولة؛ إذ قالت إن من الممكن أن ينتقل ليفاندوفسكي عام 2023 في صفقة انتقال حر، كما كان قد انتقل من بوروسيا دورتموند إلى بايرن عام 2014 في صفقة من هذا النوع إلى بايرن.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير كتالونية أن برشلونة سيكون الوجهة القادمة لليفاندوفسكي، لكن بايرن لن يفرط فيه بسهولة قبل نهاية عقده، وهو ما قد يكون عقبة لإتمام الصفقة في ظل الأزمة المالية التي تعصف ببرشلونة.