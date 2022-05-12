"لا أمنح التذاكر لأصدقائي".. رئيس يويفا يرد على انتقادات يورغن كلوب

دافع ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن توزيع تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتقادات من يورغن كلوب مدرب ليفربول.

ويتسع ملعب فرنسا لـ75 ألف متفرج، لكن أقل من 20 ألف تذكرة تم تخصيصها لجماهير ليفربول وريال مدريد في النهائي الذي يقام يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وكشف كلوب عن رأيه في الأمر بشكل واضح، وقال في تصريحات سابقة "حينما ترى أسعار التذاكر وكل تلك الأمور، وعدد التذاكر التي سنحصل عليها، هل قرأتها بشكل صحيح؟ لدينا فقط 20 ألف تذكرة، ولديهم 20 ألف تذكرة، لكن الملعب سعته 75 ألفا، هناك 35 ألف تذكرة، أين تلك التذاكر؟".

ورد سيفرين خلال اجتماع يويفيا اليوم الأربعاء، وقال "لقد شرحت الأمر ذاته لواحد من المدربين بالفريقين منذ عدة أيام، وأستطيع أن أقوم بذلك هنا، واستغرقت وقتا وأنا أشرح ذلك لأنني أردت توضيح كل رقم".

وأضاف "يحصل يويفا على 6.5% من عائدات المباراة النهائية، فيما تذهب نسبة 93.5% للأندية، وفي المباريات الأخرى، تحصل الأندية على

نسبة 100% من العائدات".

وتابع "يحصل الجماهير من كلا الفريقين على 20 ألف تذكرة، إذا كان الرعاة يدفعون 100 مليون يورو أو أكثر، وهو ما يذهب منه نسبة 93.5% للفرق، فحصولهم على التذاكر هو التزام تعاقدي".

وأوضح سيفرين "يويفا لا يحصل على تذاكر أكثر من الآخرين، بعض التذاكر تذهب للسوق والبعض للجماهير والبعض الآخر للشركاء، وليس يويفا، أنا لا أمنح التذاكر لأصدقائي أو أبيعها لهم".