كبار أوروبا يخطبون وده.. تشواميني جوهرة موناكو الجديدة

ليس جديدا على جماهير كرة القدم أن يسمعوا بأن هناك جوهرة كروية في فريق موناكو الفرنسي، والأمر غير المفاجئ أن فريق الإمارة الفرنسية مستعد لبيع اللاعب للفرق الكبيرة في أوروبا بعشرات ملايين الدولارات.

فموناكو الذي باع أكثر من نصف فريقه الفائز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2016-2017، يقدم نجما جديدا واعدا على الساحة الكروية هو أورلين تشواميني، والذي قرر عدم البقاء في ناديه الحالي، والتوجه للعب في الدوري الإسباني أو البريميرليغ، بحسب صحيفة "أس" الإسبانية (AS).

وتحدثت تقارير عن استعداد موناكو للتخلي عن تشواميني (22 عاما) -الذي يملك عقداً سارياً مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2024- مقابل 70 مليون يورو، بعد أن كان قد حصل على خدماته مقابل 18 مليون يورو فقط.

ويبدي ريال مدريد اهتماما كبيرا بتشواميني باعتباره يمتلك نفس خصائص نجم وسطه البرازيلي كاسيميرو، والذي لا يوجد من يعوضه بشكل جيد على دكة احتياط الميرينغي.

ولكن الفريق الملكي يواجه منافسة شرسة من قبل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القادرين على تقديم عروض مغرية للاعب.

وبحسب "أس" فإن ريال مدريد قد لا يحبذ دفع 70 أو 80 مليون ريال في لاعب خط وسط شاب يتفقد الخبرة الكافية، وأنه يفضل إنفاق مثل هذا المبلغ على شراء مهاجم احتياطي يغطي مكان مهاجمه الحالي كريم بنزيمة في حالة إصابته أو إرهاقه من كثرة المباريات.

ويعد تشواميني لاعب خط الوسط الأكثر تأثيرا في الدوري الفرنسي متقدما -بفارق كبير- على صاحب المركز الثاني، دانيلو لاعب باريس سان جيرمان.

كما صنف بأنه رابع لاعب في الدوري الفرنسي قادر على بناء الهجمات بما يمتلكه من خصائص كلاعب وسط لديه إمكانية دفاعية كبيرة من قطع كرات الخصم ونقلها إلى المهاجمين.