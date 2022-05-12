شكوك ونقاط ضعف عرض الريال وإغراق بالمال.. هكذا حُسمت صفقة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي

إضافة إلى النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، يعد النرويجي إيرلينغ هالاند أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات؛ إذ حاولت عدة أندية التعاقد معه، لكنها اختفت تدريجيا حتى أصبح مانشستر سيتي وريال مدريد فقط اللذان تنافسا على توقيعه.

ليتمكن الفريق السماوي -في النهاية- من الحصول على خدماته، بينما أعطى "الميرينغي" الأولوية لإبرام صفقة مع مبابي.

وبدأ السيتي العمل على انتقال هالاند الصيف الماضي، عندما سأل كل من بوروسيا دورتموند ومينو رايولا عن مدى استعدادهما للدخول في مفاوضات.

ورفض النادي الألماني اهتمام "السيتيزنز"؛ مما دفع الأخير إلى اتخاذ خطوة لمحاولة ضم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام؛ غير أن الأخير رفض التفاوض بشأن رحيله.

ومنذ ذلك الحين، ركز مانشستر سيتي كل جهوده على التعاقد مع هالاند.

والشخصان اللذان ساهما في انتقاله إلى البريميرليغ هما الرئيس التنفيذي للنادي عمر برادة والمدير الرياضي تشيكي بيغيريستين.

وكان الأول مسؤولا عن الشؤون المالية والتعاقدية، فيما تعامل بيغريستين مع الجزء الكروي من الصفقة. ووفقا للمصادر، لم يشارك بيب غوارديولا بشكل مباشر في المفاوضات في أي وقت، رغم أنه كان حاضرا وساعد في إتمام الصفقة.

وأجرى برادة، محادثات على مدى شهور مع دورتموند، وكذلك مع ممثلي اللاعب. ووفق صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية كان برادة لبقا واستطاع إقناع "ألفي" والد هالاند، وورايولا، وشريكه الموثوق به ، رافاييلا بيمينتا، عندما أجبر مرض خطير رايولا على التوقف عن العمل.

تأثير بيغرستين أكبر

هالاند انجذب بشدة إلى فكرة اللعب لريال مدريد، لكنه كان أيضا راغبا جدا بالانضمام لمانشستر سيتي، واستطاع لاعب برشلونة السابق بيغريستين إقناعه بذلك.

وأوضح المدير الرياضي، مدى رغبة غوارديولا بنقل هالاند إلى ملعب "الاتحاد"، وكيف سيقود مشروعا يحتاج إليه كنجم رئيسي لرفع لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، وكذلك التأثير الذي سيحدثه وجوده على العلامة التجارية للمان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شكوك ريال مدريد وهالاند

وساورت هالاند شكوك حول اهتمام ريال مدريد بسبب الأداء المذهل لكريم بنزيمة والتوقيع المتوقع مع مبابي في الصيف. ولهذا، أراد "لوس بلانكوس" أن يطلب من هالاند الانتظار لمدة عام قبل الانتقال إلى ملعب "سانتياغو برنابيو".

وفي غضون ذلك، كان لدى النادي شكوك أيضا بشأن سجل إصاباته وقرر تركيز جهوده على التعاقد مع مبابي. كما سلط مجلس إدارة الفريق الإنجليزي الضوء على نقاط الضعف في عرض ريال مدريد، وبهذه الطريقة حصل برادة وبيغيريستين على توقيع هالاند.

350 مليون يورو

وكانت، صحيفة "ماركا" (MARCA) رصدت -قبل أيام- المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الفريق الإنجليزي في صفقة هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن توقيع هالاند سيكلف مانشستر سيتي أكثر من 350 مليون يورو، مقسمة كالتالي: تسديد الشرط الجزائي وقدره 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات لبوروسيا دورتموند، إضافة إلى 40 مليون يورو كراتب سنوي لمدة 5 سنوات، و30 مليون يورو لوالد هالاند، و50 مليون يورو لمكتب وكيله الراحل مينو رايولا.