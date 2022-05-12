شاهد.. الشهيدة شيرين أبو عاقلة في مدرجات كرة القدم بغزة

هتفت جماهير نادي اتحاد الشجاعية في قطاع غزة باسم شهيدة الحقيقة الزميلة شيرين أبو عاقلة، كما نعى النادي "أيقونة الصحافة الوطنية".

وتداولت صفحات فلسطينية مقاطع وصورا لهتافات الجماهير إذ قالت "يرحم روحك يا شيرين".

ورفع نادي الشجاعية لافتة تنعى أبو عاقلة كتب عليها "بقلوب حزينة ينعى نادي الشجاعية فارسة الإعلام وأيقونة الصحافة الوطنية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قضت صباح اليوم برصاص جنود الاحتلال خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد أبناء شعبنا".

وفي يوم حزين للصحافة في العالم، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميلة أبو عاقلة أثناء توجهها لتغطية الأوضاع والتطورات في مخيم جنين أمس الأربعاء، كما أصيب منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في ظهره.

ومن المرتقب أن يشهد غد الجمعة إجراءات الدفن في القدس، بعد الصلاة عليها في كنيسة "الروم الكاثوليك" بباب الخليل، قبل دفنها في مقبرة "صهيون"، إلى جانب قبري والديها.

نادي اتحاد الشجاعية ينعي وفاة شيرين أبو عاقلة قبل مباراته أمام شباب رفح ⚫📷 pic.twitter.com/WI65CjXIto — loay Al Harazeen (@loay_yousef3) May 11, 2022