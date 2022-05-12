دي بروين يضع مانشستر سيتي على أبواب التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز

تقدم مانشستر سيتي خطوة أخرى نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الكبير على ولفرهامبتون 5-1 بفضل نجمه البلجيكي كيفن دي بروين الذي أحرز 4 أهداف (سوبر هاتريك).

وسجل دي بروين هدفه الأول في الدقيقة السابعة، وأضاف ثلاثية في الدقائق 16 و24 و60، قبل أن يختتم رحيم سترلينغ الخماسية في الدقيقة 84، في حين أحرز لياندير ديندونكير هدف ولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة 11.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ليفربول، وذلك قبل جولتين من ختام الموسم.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون -الذي حصد نقطة وحيدة من لقاءاته الخمسة الأخيرة في البطولة- عند 50 نقطة في المركز الثامن.

ويواجه مانشستر سيتي وست هام وأستون فيلا، في حين يلاقي ليفربول كلا من ساوثهامبتون وولفرهامبتون قبل ختام الموسم الحالي.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم، وللمرة السابعة في تاريخ النادي.