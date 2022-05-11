مطالب بمصر لدعم مبادرة شريف إكرامي لعلاج لاعبي "دوري المظاليم"

القاهرة – أطلق حارس مرمى نادي بيراميدز المصري شريف إكرامي مشروعا لعلاج إصابات لاعبي الدرجات الدنيا في مصر وغير القادرين على تحمل تكلفة العلاج.

وتهدف المبادرة التي أطلق عليها اسم "لينا دور" (لنا دور) إلى تقديم العلاج البدني والتأهيل من الإصابات للاعبي الأندية المشاركة في بطولات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ومراكز الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها.

ويضم المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في العلاج الطبيعي والعظام وإصابات الملاعب في مصر، وقد نجح إكرامي في الاتفاق معهم على المشاركة بالمشروع وتحمل جانب كبير من ميزانية العمليات الجراحية منهم محمد أبو العلا ومصطفى المنيري وإيهاب على وحسام الإبراشي ومحمد وفائي ومحمد شيحة وحمادة محمد.

دور مجتمعي

وفي مقطع فيديو نشر نهاية رمضان الماضي أعلن شريف إكرامي إطلاق المبادرة انطلاقا من الدور المجتمعي للاعبي الكرة المصريين وواجبهم تجاه زملائهم لاعبي كرة القدم في الدرجات الأدنى.

وكشف إكرامي أن المبادرة ستقتصر في المرحلة الأولى على التواصل عبر صفحة المبادرة على موقع إنستغرام، مشيرا إلى أن فريق عمل الصفحة مستعد لاستقبال رسائل اللاعبين غير القادرين على توفير العلاج والتأهيل والتفاعل معها مباشرة.

إشادة ومطالبات

رغم أهمية المبادرة؛ فإنها لم تلق تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، باستثناء عدد قليل من المتابعين الذين أشادوا بالمبادرة، وطالبوا باهتمام إعلامي أكبر بالمبادرة وإلقاء مزيد من الضوء عليها.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل على أهمية المبادرة في ظل المآسي التي يتعرض لها لاعبو الأندية الصغيرة وغياب الإمكانات المالية والفنية، والتي أدت لاعتزال عدد كبير من اللاعبين مبكرا، بل أدت لتفاقم إصابات عدد منهم بشكل جعلهم غير قادرين على ممارسة حياته الطبيعية.

مبادرة عظيمة وناس كتير محتاجة فعلا المبادرة دي اتمني اللاعبين في الفرق الكبيرة و الاعلام يهتم بيها عشان تنجح

لينا دور https://t.co/TAFZRMpg3S — Ahmed Ali (@ahmedalroby) April 26, 2022

التويتة دي كتبتها من سنة و 12 يوم بالظبط. انهاردة شريف اكرامي بيأكد كلامي. عامل مبادرة على انستجرام اسمها لينا دور

هدفها علاج اللاعبين الغير قادرين اللي مصدر رزقهم الوحيد كرة القدم في الدرجات: التانية والتالتة و الرابعة. شخص ملهم جدا الحقيقة. ويستاهل الافضل.@SEkramyofficial https://t.co/wxrGQWH9TW — Mohamed Radwan (@MoRodwan) April 20, 2022

في موضوع كدةمش عارف ليه مش واخد حقه!@SEkramyofficial عامل مبادرة ممتازة لعلاج لاعبي الدرجات تحت الممتاز ومراكز الشباب اسمها "لينا دور"، بالاشتراك مع مجموعة من أفضل الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي في مصر المتبرعين بأجورهم ❤️ — ضياء الدين (@Diaa_Soliman) May 1, 2022

شريف إكرامي عامل مبادرة ممتازة لعلاج لاعبي الدرجات التانية والتالتة ومراكز الشباب اسمها "لينا دور"

مشترك معاه فيها متبرعين بأجورهم مجموعة من أفضل الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي في مصر أتمنى كل لعيبة الدوري الممتاز أصحاب الأجور الكبيرة يساهموا بنسبة حتى لو صغيرة من عقودهم pic.twitter.com/6PgaLd5iFC — Nageeb Dahmeesh (@NDahmeesh) April 23, 2022

ربنا يباركلك

واللي اتعامل مع الدرجة التالتة و الرابعه هيعرف قد اي الخطوة دي عظيمة بشكل لا تتخيلوه فكرة محترمه وربنا يجعلها خير للناس اللي هتستفيد منها ويارب الفكرة تكبر وتبقي برعاية شركة أو مؤسسة تديرها بشكل احترافي اكتر من شريف وهو مشكور جدا علي الفكرة دي #اكرامي#لينا_دور pic.twitter.com/rRLX2PUUoQ — ATITO (@mohamed04377153) April 23, 2022

بطولات المظاليم

ويعاني بعض لاعبي بطولات الدرجة الثاني، وأغلب لاعبي الدرجة الثالثة والرابعة، من تدنى الدخل بشكل واضح مقارنة بلاعبي الدرجة الأولى وأندية الشركات، حيث يحصل بعض اللاعبين على مكافآت ورواتب شهرية لا تتخطى بضعة آلاف من الجنيهات، بخلاف اللاعبين الهواة الذين لا يحصلون على أجر، في مقابل الملايين التي يحصل عليها نجوم الأندية الكبرى.

وفي ظل الإمكانات المحدودة للأندية الصغيرة ومراكز الشباب، فإصابات الملاعب تنهي في كثير من الأحوال مسيرة اللاعبين، بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج والتأهيل.

وفي بعض الأحيان تتسبب مضاعفات الإصابة في عدم قدرة اللاعب على أداء أعمالهم -بعيدا عن كرة القدم- ما يعني توقف مصدر دخله الوحيد وعدم قدرته على تغطية مصروفاته ومصروفات أسرته.

وذكرت صفحة "الموقف المصري" -في معرض إشادتها بالمبادرة- عددا من الحالات المأساوية للاعبي الأندية الصغيرة وعلى رأسها اللاعب الغيني موري بانغورا، لاعب نادي "بيلا" -أحد أندية الدرجة الثالثة في مصر- الذي توفي بعد إصابته بالفطر الأسود، ومعاناته في أثناء العلاج وحتى بعد وفاته في ظل الصعوبات التي واجهت محاولة نقله لدفنه في بلده.