أحرز اللاعب أنسلمو رامون هدفا مذهلا على طريقة النجم الفرنسي زين الدين زيدان، لفريقه كلوب ريجاتاس برازيل، في مرمى ضيفه سامبايو كوريا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، أمس الاثنين.

وسجل رامون هدف التقدم لكلوب ريجاتاس في الدقيقة 18، بعد تسديدة صاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، سددها من لمسة واحدة بعد عرضية مميزة من زميله في الفريق، لتسكن شباك سامبايو.

ALÔ, PUSKÁS! Senhoras e senhores, confiram este GOLAÇO do Anselmo Ramon, do CRB, contra o Sampaio Corrêa, pela Série B. Que coisa linda!pic.twitter.com/81w35ypcZN — Goleada Info (@goleada_info) May 9, 2022

ويشبه الهدف الذي أحرزه رامون هدف زيدان التاريخي في مرمى بايرن ليفركوزن الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 عندما كان لاعبًا لريال مدريد الإسباني، بل قد يفوقه في الجودة لأنه من خارج منطقة الجزاء.

📅 18 years to the day since THAT Zinédine Zidane volley! 🚀 🤔 Best goal in #UCL history?#OTD | @realmadriden pic.twitter.com/pHMVSZWWmP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 15, 2020

ونشر أحد الحسابات الرياضية البرازيلية على موقع تويتر فيديو الهدف الصاروخي المميز، معلقا عليه "مرحبا (جائزة بوشكاش)، سيداتي وسادتي ألقوا نظرة على هذا الهدف في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، يا له من شيء جميل!".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي حصد قرابة نصف مليون مشاهدة، حيث رأى بعضهم أنه يستحق الفوز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف هذا العام، في حين شبّهه آخرون بهدف زيدان التاريخي.

وأسهم رامون بهدفه الجميل في تمكن فريق كلوب ريجاتاس برازيل من الفوز على سامبايو كوريا بنتيجة 2-1.

Se não é o gol mais bonito da temporada até agora eu não sei mais qual é… DÁ O PUSKAS LOGO PRO ANSELMO RAMON, DONA @FIFAcom! https://t.co/r2EzRRJpXo — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) May 10, 2022