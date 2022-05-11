كرة قدم

هدف برازيلي مذهل على طريقة زيدان بنهائي دوري الأبطال

GLG18 - 20020515, GLASGOW, UNITED KINGDOM: Real Madrid's French playmaker Zinedine Zidane (L) shoots on the goal in front of Michael Ballack of Bayer Leverkusen during the Champions League final at Hampden Park stadium in Glasgow, 15 May 2002. EPA PHOTO EPA GERRY PENNY
زيدان يسجل هدفه المذهل في مرمى ليفركوزن (الأوروبية)
11/5/2022

أحرز اللاعب أنسلمو رامون هدفا مذهلا على طريقة النجم الفرنسي زين الدين زيدان، لفريقه كلوب ريجاتاس برازيل، في مرمى ضيفه سامبايو كوريا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، أمس الاثنين.

وسجل رامون هدف التقدم لكلوب ريجاتاس في الدقيقة 18، بعد تسديدة صاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، سددها من لمسة واحدة بعد عرضية مميزة من زميله في الفريق، لتسكن شباك سامبايو.

ويشبه الهدف الذي أحرزه رامون هدف زيدان التاريخي في مرمى بايرن ليفركوزن الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 عندما كان لاعبًا لريال مدريد الإسباني، بل قد يفوقه في الجودة لأنه من خارج منطقة الجزاء.

ونشر أحد الحسابات الرياضية البرازيلية على موقع تويتر فيديو الهدف الصاروخي المميز، معلقا عليه "مرحبا (جائزة بوشكاش)، سيداتي وسادتي ألقوا نظرة على هذا الهدف في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، يا له من شيء جميل!".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي حصد قرابة نصف مليون مشاهدة، حيث رأى بعضهم أنه يستحق الفوز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف هذا العام، في حين شبّهه آخرون بهدف زيدان التاريخي.

وأسهم رامون بهدفه الجميل في تمكن فريق كلوب ريجاتاس برازيل من الفوز على سامبايو كوريا بنتيجة 2-1.

المصدر : وكالة سند