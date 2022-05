أحرز اللاعب أنسلمو رامون هدفا مذهلا على طريقة النجم الفرنسي زين الدين زيدان، لفريقه كلوب ريجاتاس برازيل، في مرمى ضيفه سامبايو كوريا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، أمس الاثنين.

وسجل رامون هدف التقدم لكلوب ريجاتاس في الدقيقة 18، بعد تسديدة صاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، سددها من لمسة واحدة بعد عرضية مميزة من زميله في الفريق، لتسكن شباك سامبايو.

Senhoras e senhores, confiram este GOLAÇO do Anselmo Ramon, do CRB, contra o Sampaio Corrêa, pela Série B. Que coisa linda!

ويشبه الهدف الذي أحرزه رامون هدف زيدان التاريخي في مرمى بايرن ليفركوزن الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 عندما كان لاعبًا لريال مدريد الإسباني، بل قد يفوقه في الجودة لأنه من خارج منطقة الجزاء.

📅 18 years to the day since THAT Zinédine Zidane volley! 🚀

🤔 Best goal in #UCL history?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 15, 2020