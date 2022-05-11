كال يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح لمهاجمه ساديو ماني عقب تسجيل الدولي السنغالي هدف الفوز على أستون فيلا الليلة الماضية ليحافظ على آمال فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت ضربة رأس ذكية من ماني في الدقيقة 65 إثر تمريرة عرضية من لويس دياز مرة أخرى قدرته أمام المرمى، في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير بشأن اهتمام برشلونة وبايرن ميونخ بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 30 عاما مع نهاية عقده في نهاية الموسم المقبل، خاصة في ظل عدم تجديد عقده حتى الآن.

وعانى ليفربول خلال التعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت في فيلا بارك حتى سجل ماني هدفه الـ22 مع ليفربول في جميع مسابقات هذا الموسم، كما فاز بجائزة رجل المباراة.

رأسية ذهبية من أسد التيرانجا حسمت الفوز لصالحنا 🦁🔴 لنستمتع سويًا بهدف ساديو ماني الذي جعلنا نعود بثلاث نقاط ثمينة من ملعب فيلا بارك! 😍pic.twitter.com/ZrXowksvBy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 10, 2022

وقال كلوب لسكاي سبورتس "إنه مثل الماكينة، لقد أبلغته بذلك بعد المباراة. إنه لاعب مذهل؛ يتمتع بحالة بدنية قوية، يملك مزيجا من القدرة الفنية والبدنية والرغبة. إنه لاعب رائع ومن طراز عالمي".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية الليلة الماضية أن ليفربول حريص على استئناف مفاوضاته مع ماني بشأن تجديد عقده لمواجهة اهتمام بايرن ميونخ الألماني الساعي لاستبدال مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وارتبط المهاجم البولندي بالرحيل عن بطل ألمانيا هذا الصيف.

سوبر ساديو! ⚡ سجل ساديو ماني هدفه الخامس عشر في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.. 🔴💪pic.twitter.com/eBDFQu5qni — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 6, 2022

وسيعتمد كلوب على ماني لإضافة مزيد من الإلهام والتألق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشلسي يوم السبت المقبل، لكنه ربما يضطر إلى خوض هذه المباراة من دون لاعب الوسط المدافع فابينيو الذي خرج من الملعب في الشوط الأول جراء الإصابة على ملعب فيلا.

وقال المدرب الألماني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "نعم، مثل كل الإصابات خلال الموسم (إنها ضربة قوية). إنه إيجابي إلى حد ما، لست متأكدا مما يمكنني فعله حيال ذلك، لذلك يتعين علينا انتظار مزيد من التقييم لحالته".

ومن جانبه، ردّ ماني على التقارير الألمانية التي تحدثت عن انتقاله إلى بايرن ميونخ بأنه "سعيد جدا في ليفربول"، في إشارة إلى رغبته في البقاء مع الريدز الذي انتقل له عام 2016 من ساوثهامبتون.

وقال ماني "بصراحة، أنا سعيد للغاية. أحاول فقط الاستمتاع بكل لحظة ومساعدة زملائي في ليفربول. بدون زملائي فأنا لا شيء".