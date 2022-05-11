كرة قدم

غوندوغان يبحث عن وسيلة لنسيان نهائي دوري أبطال أوروبا

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Manchester City Soccer Football - Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Manchester City - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - May 4, 2022 Manchester City's Ilkay Gundogan looks dejected after the match Action Images via Reuters/Carl Recine
غوندوغان تعرض لصدمة بعد الخروج القاسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (رويترز)
11/5/2022

يبحث الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي عن طرق لإلهاء نفسه عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل مانشستر سيتي في التأهل للمباراة النهائية الأسبوع الماضي عقب خسارته 5-6 أمام الريال في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة.

وكان مانشستر سيتي -الذي فشل في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه عندما خسر نهائي المسابقة الموسم الماضي- يتقدم 5-3 في مجموع اللقاءين على ريال مدريد قبل أقل من دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لمباراة الإياب، قبل أن يسجل البرازيلي رودريغو هدفين لمصلحة الفريق الملكي، ليتعادل الفريقان في إجمالي المباراتين ويحتكما للوقت الإضافي الذي سجل خلاله الفرنسي كريم بنزيمة هدف الصعود للنهائي لمصلحة الريال.

ورغم اعتراف غوندوغان صراحة بكونه مهووسا بكل ما يتعلق بكرة القدم فإنه ليس لديه أي نية لمشاهدة الفريق الذي أطاح بمانشستر سيتي من البطولة يواجه ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وقال غوندوغان لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية "إذا فكرت في المباراة النهائية في باريس فإنني أشعر بالغضب الشديد، إنني محبط، وأشعر بخيبة أمل، أنا بالتأكيد لن أشاهد النهائي، سأحاول بالتأكيد أن أقوم بشيء آخر في ذلك اليوم".

وأضاف لاعب مانشستر سيتي "لقد أصبح الأمر أسهل قليلا على الرغم من أنك تدرك مرة أخرى أنك فقدت فرصة كبيرة لرفع كأس محتملة، ربما ليس هناك الكثير مما يمكننا قوله لأنفسنا، أخطأنا ولكن في نهاية الأمر استقبلنا هدفين في دقيقتين".

وتابع "لم نكن هناك عندما كان ذلك ضروريا، ولم نكن مركزين بدرجة كافية، هذا هو اللوم الذي نلقي به على أنفسنا".

وتوج غوندوغان -الذي شارك بديلا في الشوط الثاني من مباراة الإياب ضد ريال مدريد- بـ8 ألقاب كبرى مع سيتي، لكن الألقاب الأوروبية لا تزال بعيدة المنال عنه وعن النادي.

واقترب غوندوغان من الفوز بلقبه التاسع مع مانشستر سيتي، في ظل اقتراب الفريق السماوي من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة في حال فوزه بمبارياته الثلاث المتبقية في البطولة العريقة هذا الموسم.

المصدر : وكالات