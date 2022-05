غوندوغان يبحث عن وسيلة لنسيان نهائي دوري أبطال أوروبا

يبحث الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي عن طرق لإلهاء نفسه عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل مانشستر سيتي في التأهل للمباراة النهائية الأسبوع الماضي عقب خسارته 5-6 أمام الريال في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة.

وكان مانشستر سيتي -الذي فشل في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه عندما خسر نهائي المسابقة الموسم الماضي- يتقدم 5-3 في مجموع اللقاءين على ريال مدريد قبل أقل من دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لمباراة الإياب، قبل أن يسجل البرازيلي رودريغو هدفين لمصلحة الفريق الملكي، ليتعادل الفريقان في إجمالي المباراتين ويحتكما للوقت الإضافي الذي سجل خلاله الفرنسي كريم بنزيمة هدف الصعود للنهائي لمصلحة الريال.

Real Madrid 3-1 Manchester City (agg 6-5). That remarkable second-leg comeback as this competition delivers again 🍿#UCL pic.twitter.com/BCHjOQ8sEz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2022