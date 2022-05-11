غوندوغان يبحث عن وسيلة لنسيان نهائي دوري أبطال أوروبا

يبحث الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي عن طرق لإلهاء نفسه عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل مانشستر سيتي في التأهل للمباراة النهائية الأسبوع الماضي عقب خسارته 5-6 أمام الريال في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة.

وكان مانشستر سيتي -الذي فشل في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه عندما خسر نهائي المسابقة الموسم الماضي- يتقدم 5-3 في مجموع اللقاءين على ريال مدريد قبل أقل من دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لمباراة الإياب، قبل أن يسجل البرازيلي رودريغو هدفين لمصلحة الفريق الملكي، ليتعادل الفريقان في إجمالي المباراتين ويحتكما للوقت الإضافي الذي سجل خلاله الفرنسي كريم بنزيمة هدف الصعود للنهائي لمصلحة الريال.

Real Madrid 3-1 Manchester City (agg 6-5). That remarkable second-leg comeback as this competition delivers again 🍿#UCL pic.twitter.com/BCHjOQ8sEz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2022

ورغم اعتراف غوندوغان صراحة بكونه مهووسا بكل ما يتعلق بكرة القدم فإنه ليس لديه أي نية لمشاهدة الفريق الذي أطاح بمانشستر سيتي من البطولة يواجه ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وقال غوندوغان لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية "إذا فكرت في المباراة النهائية في باريس فإنني أشعر بالغضب الشديد، إنني محبط، وأشعر بخيبة أمل، أنا بالتأكيد لن أشاهد النهائي، سأحاول بالتأكيد أن أقوم بشيء آخر في ذلك اليوم".

وأضاف لاعب مانشستر سيتي "لقد أصبح الأمر أسهل قليلا على الرغم من أنك تدرك مرة أخرى أنك فقدت فرصة كبيرة لرفع كأس محتملة، ربما ليس هناك الكثير مما يمكننا قوله لأنفسنا، أخطأنا ولكن في نهاية الأمر استقبلنا هدفين في دقيقتين".

وتابع "لم نكن هناك عندما كان ذلك ضروريا، ولم نكن مركزين بدرجة كافية، هذا هو اللوم الذي نلقي به على أنفسنا".

وتوج غوندوغان -الذي شارك بديلا في الشوط الثاني من مباراة الإياب ضد ريال مدريد- بـ8 ألقاب كبرى مع سيتي، لكن الألقاب الأوروبية لا تزال بعيدة المنال عنه وعن النادي.

واقترب غوندوغان من الفوز بلقبه التاسع مع مانشستر سيتي، في ظل اقتراب الفريق السماوي من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة في حال فوزه بمبارياته الثلاث المتبقية في البطولة العريقة هذا الموسم.