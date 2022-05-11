صلاح: أنا الأفضل وقطر ستنظم مونديالا رائعا

قال النجم المصري محمد صلاح إنه لا يهتم بالانتقادات التي تستهدفه، واعتبر نفسه الأفضل في مركزه، وأشار إلى أن العالم سيشاهد بطولة كأس عالم رائعة في قطر.

وتحدث صلاح في حوار مع شبكة "بي إن سبورتس" عن الانتقادات التي توجه إليه في بعض الأحيان واتهامه بالتصرف بأنانية خلال المباريات، وقال "أنا لا أستمع لكل ما يقال حتى لو تحدثنا قبل انطلاق الموسم الحالي، إن قارنتم بيني وبين من يلعب في مركزي فأنا أفضل من الجميع".

وأشار هداف الدوري الإنجليزي إلى أنه يركز على عمله ويحاول تحسين أداءه خلال المباريات، وأضاف "يجب أن أركز على عملي وأن أواصل التحضير بجد، والأرقام خير دليل على ما تحقق، يجب أن أخلق شيئا جديدا في المباريات وأخلق الفارق بطرق جديدة".

وتابع "هناك من قال لن تستطيع فعل شيء بعد مغادرة تشلسي ولكن أثبت خطأهم وقدمت أشياء مميزة".

وحول نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع ليفربول بريال مدريد في وقت لاحق من مايو/أيار الجاري، أكد صلاح أنه يتطلع للمباراة التي سيستضيفها ملعب فرنسا، لأنها ستكون فرصة لـ"رد الاعتبار" من الريال الذي تفوق عليه في نهائي 2018.

وقال النجم المصري "أتطلع لخوض النهائي أمام مدريد، نريد تقديم أداء جيد أمامه، كان الأمر حزينا حين خرجت من النهائي السابق، كان يجب أن أتقبل الأمر وألا أبكي على الأطلال، والحمد لله عدت وفزت لاحقا باللقب (في العام التالي)، نسعى لرد الاعتبار، وأنا متحمس للغاية لهذه المباراة".

وردا على سؤال عن كأس العالم 2022 في قطر، أشار صلاح إلى أن العالم العربي مهووس بكرة القدم، وأشار إلى أنه يتوقع تنظيم بطولة رائعة حين تستضيف قطر المونديال بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وختم صلاح حديثه بالإشارة إلى أهدافه المقبلة، وقال إنه يطمح للفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي وتحطيم الأرقام القياسية، لكنه أكد أن الأولوية للعمل الجماعي ومصلحة الفريق.