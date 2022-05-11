جدل بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب واتهامات باختطاف الاتحاد الأفريقي

تصدر وسم "أوقفوا فساد الكاف" باللغتين العربية والإنجليزية موقع تويتر في بعض الدول العربية، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) إسناد استضافة نهائي دوري أبطال القارة إلى المغرب بغض النظر عن طرفي النهائي في البطولة.

وأعلن الكاف، أمس الاثنين، أن المغرب سيستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في 30 مايو/أيار الجاري للموسم الثاني على التوالي، مشيرا إلى أنه تلقى عرضين من الاتحاد المغربي ونظيره السنغالي لاستضافة النهائي، لكن الأخير سحب عرضه ليستضيف المغرب المباراة النهائية.

وسبب الاعتراض الكبير على القرار أن فريقي الوداد المغربي والأهلي المصري وضعا قدما في النهائي بفوزين كبيرين في مباراتي الذهاب بالدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية.

وانتقد إعلاميون رياضيون وناشطون عرب قرارات الكاف المتعلقة بالبطولات الأفريقية بشكل عام ودوري أبطال أفريقيا بشكل خاص.

وتفاعل مع وسم "#StopCafCorruption" عدد كبير من المتابعين، حيث غرد عليه أكثر من 1.3 مليون تغريدة.

وغرد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على الوسم المتداول، قائلا "كل الاتحادات القارية مطالبة بالتحرك لمنع اختطاف الكاف".

أما المعلق المصري أحمد عبده، فكتب "الكاف الذى لولا مصر لم يكن له وجود تم اختطافه. إذا لم تستح فأصنع ما شئت".

#StopCafCorruption#اوقفوا_فساد_الكاف#الكاف الذى لولا #مصر لم يكن له وجود تم إختطافه.

إذا لم تستحي فأصنع ما شئت — Ahmed Abdou أحمد عبده (@AAbdou27) May 10, 2022

بدوره، دعا حارس مرمى الأهلي السابق رمزي صالح إلى عدم الحديث عن نظرية المؤامرة لأنها لن تغير شيئا في الواقع، قائلا في تصريحات تلفزيونية "الفساد موجود في الاتحاد الأفريقي منذ وقت طويل ولن يتغير".

أما الصحفي المصري محمد الجزار، فقال "أي بطولة محترمة في العالم يكون نظامها وأجندتها محددان بشكل واضح، ومعروف ملعب النهائي قبل حتى ما تبدأ، إلا بطولات الكاف".

وأضاف "المنطق يقول طالما سوف تلعب مباراة واحدة لتحديد البطل لابد أن تكون على لعب محايد، وهذا طبيعي جدا من منطلق العدالة وتكافؤ الفرص".

أي بطولة "محترمة" في العالم بيكون محدد نظامها وأجندتها بشكل واضح ، ومعروف ملعب النهائي قبل حتى ماتبدأ .. إلا بطولات #الكاف 🌍 المنطق بيقول طالما هتلعب مباراة واحدة لتحديد البطل لازم تكون على ملعب "محايد" وده طبيعي جدا من منطلق "العدالة" و "تكافؤ الفرص" 👌#StopCafCorruption — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) May 10, 2022

لازم نفهم إن تحديد ٣٠ مايو للنهائي مقصود من الكاف ضمن سياسة معروفة للمؤسسات الفاسدة بصنع مشكلة فرعية مع الأساسية وبعد فترة هيغيروا الموعد عشان عدم التصادم مع عدة منتخبات وبالتالي الكاف بعدها يقطع الطريق أي مطالب ثانية زي تغيير مكان النهائي شغل "عصابات" يعني #StopCafCorruption — محمد زيادة (@ziadamoh) May 10, 2022

انا شايف ان إدارة الأهلي واتحاد الكورة غلطانين أنهم قعدوا مستنيين القرار ومن البداية كان لازم يبقى ف وقفة واعتراض ع وجود المغرب من ضمن الاقتراحات لملعب النهائي

لكن رغم ذلك :#اوقفوا_فساد_الكاف

#StopCafCorruption — M Hassan (@Mo_Hassan0586) May 10, 2022