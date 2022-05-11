كرة قدم

جدل بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب واتهامات باختطاف الاتحاد الأفريقي

Detention of CAF President Ahmed Ahmed - - CAIRO, EGYPT - JUNE 06: Confederation of African Football (CAF) building is seen in Cairo, Egypt on June 06, 2019. It is reported that, President of the Confederation of African Football, Ahmed Ahmed was detained in France's capital Paris, over allegation of corruption.
الاتحاد الأفريقي (كاف) في القاهرة (الأناضول)
11/5/2022-|آخر تحديث: 31/5/202205:26 PM (مكة المكرمة)

تصدر وسم "أوقفوا فساد الكاف" باللغتين العربية والإنجليزية موقع تويتر في بعض الدول العربية، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) إسناد استضافة نهائي دوري أبطال القارة إلى المغرب بغض النظر عن طرفي النهائي في البطولة.

وأعلن الكاف، أمس الاثنين، أن المغرب سيستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في 30 مايو/أيار الجاري للموسم الثاني على التوالي، مشيرا إلى أنه تلقى عرضين من الاتحاد المغربي ونظيره السنغالي لاستضافة النهائي، لكن الأخير سحب عرضه ليستضيف المغرب المباراة النهائية.

وسبب الاعتراض الكبير على القرار أن فريقي الوداد المغربي والأهلي المصري وضعا قدما في النهائي بفوزين كبيرين في مباراتي الذهاب بالدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية.

وانتقد إعلاميون رياضيون وناشطون عرب قرارات الكاف المتعلقة بالبطولات الأفريقية بشكل عام ودوري أبطال أفريقيا بشكل خاص.

وتفاعل مع وسم "#StopCafCorruption" عدد كبير من المتابعين، حيث غرد عليه أكثر من 1.3 مليون تغريدة.

وغرد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على الوسم المتداول، قائلا "كل الاتحادات القارية مطالبة بالتحرك لمنع اختطاف الكاف".

أما المعلق المصري أحمد عبده، فكتب "الكاف الذى لولا مصر لم يكن له وجود تم اختطافه. إذا لم تستح فأصنع ما شئت".

بدوره، دعا حارس مرمى الأهلي السابق رمزي صالح إلى عدم الحديث عن نظرية المؤامرة لأنها لن تغير شيئا في الواقع، قائلا في تصريحات تلفزيونية "الفساد موجود في الاتحاد الأفريقي منذ وقت طويل ولن يتغير".

أما الصحفي المصري محمد الجزار، فقال "أي بطولة محترمة في العالم يكون نظامها وأجندتها محددان بشكل واضح، ومعروف ملعب النهائي قبل حتى ما تبدأ، إلا بطولات الكاف".

وأضاف "المنطق يقول طالما سوف تلعب مباراة واحدة لتحديد البطل لابد أن تكون على لعب محايد، وهذا طبيعي جدا من منطلق العدالة وتكافؤ الفرص".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند