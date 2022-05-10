هالاند إلى مانشستر سيتي.. صفقة بقيمة 350 مليون يورو

رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية ما ستتكبده خزينة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الصفقة الوشيكة لضم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن توقيع هالاند سيكلف مانشستر سيتي أكثر من 350 مليون يورو، مقسمة كالتالي: تسديد الشرط الجزائي وقدره 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون يورو كإضافات لبوروسيا دورتموند، إضافة إلى 40 مليون يورو راتب سنوي لمدة 5 سنوات، و30 مليون يورو لوالد هالاند، و50 مليون يورو لمكتب وكيله الراحل مينو رايولا.

وأشارت ماركا إلى أن الشرط الجزائي الذي سيدفعه سيتي لدورتموند أقل بكثير من القيمة السوقية للاعب النرويجي، البالغة 150 مليون يورو حسب تقدير موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم.

وقالت الصحيفة إن أكبر مبلغ في الصفقة هو الراتب المفترض للشاب البالغ من العمر 21 عامًا في إنجلترا، حيث إن الأرقام الإجمالية -وليست الصافية- مخيفة التي تبلغ 200 مليون يورو في 5 سنوات، والتي يمكن أن تضع هالاند ضمن أفضل 5 نجوم أجورًا في العالم.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الصفقات الضخمة ماديا ليست جديدة على مانشستر سيتي الذي أنفق بالفعل أكثر من مليار يورو على الانتقالات خلال حقبة مدربه بيب غوارديولا التي بدأت عام 2016.