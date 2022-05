حقق النجم المصري محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في صيف عام 2017 إنجازات غير مسبوقة لأي لاعب عربي، فقد سجل 155 هدفًا رائعًا في 249 مباراة، لكن لاعبا مصريا آخر يدّعي أن يورغن كلوب مدرب ليفربول قال له إنه أفضل من صلاح بـ100 مرة.

وسلطت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية الضوء على تصريحات للنجم المصري المعتزل محمد زيدان، كشف فيها أن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند السابق قال له إنه يعتقد أنه أفضل من صلاح بـ"100 مرة"، أثناء احتراف زيدان في الدوري الألماني.

ودرّب كلوب اللاعب زيدان في فريقي ماينز ثم بروسيا دورتموند، وأحرزا لقب الدوري الألماني لكرة القدم في موسم 2010-2011.

#FlashbackFriday to this Mohamed Zidan goal 🇪🇬 Our Egyptian King 😄👑 pic.twitter.com/KmsAshslcO — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 15, 2018

أفضل من صلاح بـ100 مرة

وقالت الصحيفة إن زيدان قال في حديثه لقناة "أون سبورت" (ON Sport) في يناير/كانون الثاني 2020 "أخبرني كلوب أنني أفضل من صلاح بـ100 مرة لكني بحاجة إلى أن أكون أكثر احترافًا".

وأضاف "قال لي كلوب إن لدي موهبة ومهارات رائعة لكني بحاجة إلى التركيز أكثر. إذا فعلت هذا، فقد أكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ورغم المسيرة الاحترافية القوية لزيدان مع الفرق الألمانية بروسيا دورتموند وماينز وهامبورغ وفيردر بريمن (من 2005 حتى 2012)، فإنه يعترف بأنه كان يفتقر إلى أخلاقيات العمل الاحترافي الجيدة التي قد تكون السبب في عدم وصوله إلى المستويات المرتفعة التي حققها صلاح في المواسم الأخيرة.

واعترف زيدان بذلك قائلا "في الماضي، كان علي أن أكون أكثر تخصصًا في التدريب وأن أكون أكثر احترافًا للوصول إلى مستوى صلاح.. صلاح أكثر احترافًا مني وأكثر تكريسًا لكرة القدم مثل رونالدو وميسي".

وأحرز زيدان 102 من الأهداف على مستوى الأندية في 294 مباراة طوال مسيرته التي استمرت 16 عامًا، لكنه لم ينجح في الوصول إلى تسجيل 20 هدفا في موسم واحد.

وفي المقابل، سجل صلاح 44 هدفًا في موسمه الأول مع ليفربول وتبعه بـ31 ثم 30 في آخر موسمين.

A moment of brilliance from @MoSalah 😍 Enjoy five of the best 🆚 Spurs 👊 #LIVTOT pic.twitter.com/ob8hXOiqJy — Liverpool FC (@LFC) May 6, 2022

إنجازات زيدان الأفضل دوليا

ولكن سجل زيدان الدولي كان أكثر تميزا من صلاح، فقد أسهم بدور كبير في فوز مصر بكأس أفريقيا مرتين متتاليين (2008 و2010)، مع الجيل الذهبي للفراعنة على مستوى أفريقيا، لكنه أخفق في التأهل لكأس العالم وهو ما نجح فيه صلاح بقيادته مصر لمونديال 2018 في روسيا.

Well done everyone, it was Mohamed Zidan, what a shot! Watch the full video here 😉 pic.twitter.com/gsKdHjK5aM — CAF (@CAF_Online) June 19, 2019

وعند وصوله إلى ملعب أنفيلد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قال زيدان إن "صلاح يحمل إرثًا طويلًا للمصريين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه مثال جيد، كما كنا من قبل أنا وزملائي المصريين الآخرين الذين لعبوا في أوروبا، مثل ميدو وأحمد حسن والعديد من اللاعبين الآخرين الذين لعبوا في بطولات الدوري الكبرى".

وأضاف "الآن محمد صلاح يواصل إرث اللاعبين المصريين في أوروبا ليجعل الأطفال المصريين يحلمون، لأنه واحد منا. اليوم هو وقت صلاح، إنه يسير على ما يرام، إنه يعطي الأمل لجميع المصريين وبعد ذلك في المستقبل سيكون هناك أبناء آخرون من مصر سيلعبون في أوروبا".