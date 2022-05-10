كرة قدم

من اللاعب المصري الذي أخبره كلوب أنه أفضل من صلاح بـ100 مرة؟

Soccer Football - Premier League - Everton v Liverpool - Goodison Park, Liverpool, Britain - December 1, 2021 Liverpool manager Juergen Klopp celebrates with Mohamed Salah after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
كلوب (يسار) يحتضن صلاح (رويترز)
10/5/2022

حقق النجم المصري محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في صيف عام 2017 إنجازات غير مسبوقة لأي لاعب عربي، فقد سجل 155 هدفًا رائعًا في 249 مباراة، لكن لاعبا مصريا آخر يدّعي أن يورغن كلوب مدرب ليفربول قال له إنه أفضل من صلاح بـ100 مرة.

وسلطت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية الضوء على تصريحات للنجم المصري المعتزل محمد زيدان، كشف فيها أن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند السابق قال له إنه يعتقد أنه أفضل من صلاح بـ"100 مرة"، أثناء احتراف زيدان في الدوري الألماني.

ودرّب كلوب اللاعب زيدان في فريقي ماينز ثم بروسيا دورتموند، وأحرزا لقب الدوري الألماني لكرة القدم في موسم 2010-2011.

أفضل من صلاح بـ100 مرة

وقالت الصحيفة إن زيدان قال في حديثه لقناة "أون سبورت" (ON Sport) في يناير/كانون الثاني 2020 "أخبرني كلوب أنني أفضل من صلاح بـ100 مرة لكني بحاجة إلى أن أكون أكثر احترافًا".

وأضاف "قال لي كلوب إن لدي موهبة ومهارات رائعة لكني بحاجة إلى التركيز أكثر. إذا فعلت هذا، فقد أكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ورغم المسيرة الاحترافية القوية لزيدان مع الفرق الألمانية بروسيا دورتموند وماينز وهامبورغ وفيردر بريمن (من 2005 حتى 2012)، فإنه يعترف بأنه كان يفتقر إلى أخلاقيات العمل الاحترافي الجيدة التي قد تكون السبب في عدم وصوله إلى المستويات المرتفعة التي حققها صلاح في المواسم الأخيرة.

واعترف زيدان بذلك قائلا "في الماضي، كان علي أن أكون أكثر تخصصًا في التدريب وأن أكون أكثر احترافًا للوصول إلى مستوى صلاح.. صلاح أكثر احترافًا مني وأكثر تكريسًا لكرة القدم مثل رونالدو وميسي".

وأحرز زيدان 102 من الأهداف على مستوى الأندية في 294 مباراة طوال مسيرته التي استمرت 16 عامًا، لكنه لم ينجح في الوصول إلى تسجيل 20 هدفا في موسم واحد.

وفي المقابل، سجل صلاح 44 هدفًا في موسمه الأول مع ليفربول وتبعه بـ31 ثم 30 في آخر موسمين.

إنجازات زيدان الأفضل دوليا

ولكن سجل زيدان الدولي كان أكثر تميزا من صلاح، فقد أسهم بدور كبير في فوز مصر بكأس أفريقيا مرتين متتاليين (2008 و2010)، مع الجيل الذهبي للفراعنة على مستوى أفريقيا، لكنه أخفق في التأهل لكأس العالم وهو ما نجح فيه صلاح بقيادته مصر لمونديال 2018 في روسيا.

وعند وصوله إلى ملعب أنفيلد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قال زيدان إن "صلاح يحمل إرثًا طويلًا للمصريين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه مثال جيد، كما كنا من قبل أنا وزملائي المصريين الآخرين الذين لعبوا في أوروبا، مثل ميدو وأحمد حسن والعديد من اللاعبين الآخرين الذين لعبوا في بطولات الدوري الكبرى".

وأضاف "الآن محمد صلاح يواصل إرث اللاعبين المصريين في أوروبا ليجعل الأطفال المصريين يحلمون، لأنه واحد منا. اليوم هو وقت صلاح، إنه يسير على ما يرام، إنه يعطي الأمل لجميع المصريين وبعد ذلك في المستقبل سيكون هناك أبناء آخرون من مصر سيلعبون في أوروبا".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية