يوجد النجم الفرنسي كيليان مبابي في العاصمة الإسبانية مدريد مع زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن هذه الزيارة أثارت مزيدا من الشائعات عن استعداد النجم الفرنسي الشاب للتعاقد مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويزيد من هذه التكهنات بقاء أقل من شهرين على انتهاء عقد مبابي مع سان جيرمان، من دون التوصل إلى اتفاق رسمي أو إعلان تجديد العقد.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب على وشك اتخاذ القرار الحاسم بشأن مستقبله في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الرحلة إلى مدريد هي فصل جديد في مسلسل مبابي مع ريال مدريد، الذي شهد جميع أنواع الأحداث في الأسابيع الأخيرة، آخرها الشائعات بأنه سوف يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

ورغم هذه الشائعات فإن "ماركا" ذكرت سابقًا أن ريال مدريد واثق من ضمّ اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هذا الصيف، وأنه سيوقع العقد مع الملكي قريبًا جدًّا.

وأكدت ماركا أن مبابي لن يعلن رسميًّا عن وجهته للموسم المقبل قبل انتهاء موسمه مع سان جيرمان في 21 مايو/أيار الجاري بمباراة ضد ميتز.

وعلى عكس ما يتمنى ريال مدريد، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الأسبوع الماضي أن باريس سان جيرمان ومبابي توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ على تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين، مع خيار عام إضافي، مقابل حصوله على 50 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى 100 مليون مكافأة ولاء إضافية، وفقًا للتقديرات الصحفية.

وسرعان ما نفت فايزة العماري والدة مبابي هذه المزاعم في تصريحات لصحيفة ماركا، أكدت فيها أنه لم يحسم على نحو نهائي استمراره مع سان جيرمان.