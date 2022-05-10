مانشستر سيتي يؤكد صفقة هالاند وغوارديولا يلوذ بالصمت

أكد مانشستر سيتي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن ضم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في 1 يوليو/تموز المقبل، في وقت ألمح بيب غوارديولا مدرب "السيتيزنز" إلى اقتراب التعاقد مع هالاند.

وأضاف النادي -على مواقع التواصل الاجتماعي- أن الصفقة لم تتم بعد بانتظار إنهاء البنود الشخصية مع هالاند.

وأشارت تقارير أمس الاثنين إلى أن المهاجم النرويجي خضع بالفعل للفحص الطبي بعدما توصل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية الخاصة بالعقد مع مسؤولي مانشستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" (BA MEDIA) أن النادي لم يعلق بشكل رسمي، ولكن غوارديولا لم ينكر اقتراب إتمام الصفقة عندما تحدث في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وقال إن "الجميع يعرف الموقف. ولا ينبغي التحدث بشأن المستقبل أو الموسم المقبل. وقد أخبرني بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي أنه غير مسموح لي بالتحدث في أي شيء حتى انتهاء الصفقة بشكل كامل".

وأشير إلى أن هالاند يعتزم التوقيع على عقد مدته 5 أعوام مع مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل بعد أن يدفع مانشستر سيتي الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع دورتموند البالغ 75 مليون يورو.

وقال غوارديولا "أود الحديث ولكنهم قالوا لي لا تقل شيئا حتى انتهاء الإجراءات القانونية. سيكون لدينا الوقت للتحدث في هذا الأمر، والأمر لا يتعلق بأنني لا أريد التحدث".

بدورها، رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الفريق الإنجليزي في صفقة هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن توقيع هالاند سيكلف مانشستر سيتي أكثر من 350 مليون يورو، مقسمة كالتالي: تسديد الشرط الجزائي وقدره 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات لبوروسيا دورتموند، إضافة إلى 40 مليون يورو كراتب سنوي لمدة 5 سنوات، و30 مليون يورو لوالد هالاند، و50 مليون يورو لمكتب وكيله الراحل مينو رايولا.

وأشارت ماركا إلى أن الشرط الجزائي الذي سيدفعه سيتي لدورتموند أقل بكثير من القيمة السوقية للاعب النرويجي، البالغة 150 مليون يورو حسب تقدير موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم.