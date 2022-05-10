قال النجم الفرنسي السابق كريستيان كاريمبو إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يستحق احتراما أكثر من جماهير كرة القدم في فرنسا.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان قد سخرت من النجمين ميسي ونيمار خلال المباراة التي واجه فيها الفريق بوردو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

وسجل النجم الأرجنتيني 9 أهداف وصنع 13 هدفا لزملائه في 32 مباراة في كل البطولات مع باريس سان جيرمان، وهو ما يعد أداء مخيبا للآمال بعد انتقاله للفريق قادما من برشلونة الإسباني.

بإجمالي 22 هدفا في الموسم، يعد ذلك أسوأ سجل تهديفي له منذ موسم 2006-2007.

ويرى كاريمبو، بطل كأس العالم (1998) وأوروبا مع المنتخب الفرنسي خلال مسيرته، أن ميسي يجب أن يحظى بدور قيادي في باريس سان جيرمان، وذلك لمساعدته على التألق مجددا.

وقال -في تصريحات- لإذاعة سوبر ديبورتيفو "حينما يلعب ميسي، وفي أي مكان يذهب إليه، تصاحب ذلك ضجة كبيرة، هذا يحدث في فرنسا أيضا".

وأضاف أنه "لاعب مثير، لكنه أيضا عامل جذب للدوري الفرنسي، ميسي أكثر من مجرد لاعب، نحن بحاجة لاحترام هذا الرجل أكثر في فرنسا، لأنه يجذب الناس وهذا مهم للغاية".

وتابع "لا يمكنك أن تطلق صافرات استهجان على ميسي لأنه نجم، كان ذلك خطأ من الجماهير، لأن الجماهير إذا أظهرت له المحبة والتقدير، سينتهي الأمر".